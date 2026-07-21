Billy Corgan encense KISS : "Paul Stanley et Gene Simmons sont deux des plus grands frontman de l'histoire du rock"

Par Yohan G

Le leader des Smashing Pumpkins salue le parcours de Paul Stanley et Gene Simmons, qu’il considère comme deux figures majeures de l’histoire du rock.

Billy Corgan ne cache pas son admiration pour KISS. Lors d’un entretien dans son émission The Magnificent Others, le leader des The Smashing Pumpkins a qualifié Paul Stanley et Gene Simmons de "deux des plus grands frontman de l’histoire du rock". Pour lui, le succès du groupe ne repose pas uniquement sur ses costumes et son maquillage iconiques, mais aussi sur la capacité de ses deux leaders à faire évoluer KISS au fil des décennies.

Billy Corgan évoque LE tournant de KISS

Billy Corgan estime d'ailleurs que l’un des tournants les plus marquants de la carrière du groupe intervient en 1983, lorsque KISS décide d’abandonner son célèbre maquillage avec la sortie de "Lick It Up". Une décision audacieuse que Paul Stanley avait lui-même justifiée dans son autobiographie :

"Nous n’étions plus crédibles. La décision la plus radicale que nous pouvions prendre était d’enlever nos masques".

Pour Corgan, ce choix a permis à KISS d'anticiper l'évolution du rock des années 1980 et d'ouvrir une nouvelle période de succès, notamment avec "Heaven's on Fire" et l'album "Animalize".

Au-delà de leur musique, Billy Corgan admire la capacité de KISS à se réinventer. Selon lui, Paul Stanley et Gene Simmons ont toujours su adapter leur son aux nouvelles tendances sans perdre leur identité. Une vision que partage Gene Simmons, convaincu que la longévité du groupe repose sur un équilibre entre créativité artistique et sens des affaires.

Plus de cinquante ans après sa création, KISS demeure ainsi une référence incontournable du hard rock, capable d'inspirer plusieurs générations de musiciens.