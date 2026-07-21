Phil Collins évoque un retour sur scène : "Je me sens mieux, mon état de santé s’est amélioré"

Par Yohan G

Le batteur des Genesis envisage également de retourner en studio : "J’ai écrit beaucoup d’idées, certaines sont déjà des chansons terminées, d’autres sont encore inachevées."

Après avoir annoncé qu’il ne se sentait pas capable de se produire lors de la cérémonie d’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame, le 14 novembre à Los Angeles, où il fera son entrée pour la deuxième fois, après celle avec Genesis en 2010, Phil Collins a finalement livré des nouvelles plus rassurantes sur sa santé.

"Je me sens mieux que je ne l’ai été depuis longtemps. Mon état de santé s’est amélioré [...] J’ai toujours pensé qu’il fallait être en pleine forme pour chanter lors d’un événement aussi important. Il faut répéter et être prêt. Sinon, si vous ne chantez pas bien, votre voix est critiquée. C’est pour cette raison que je ne chanterai pas."

Même s’il a renoncé à monter sur scène pour cette cérémonie, Phil Collins n’écarte pas un retour aux concerts, ni même un nouvel album : "J’ai écrit beaucoup d’idées. Certaines sont déjà des chansons complètes, d’autres sont à moitié terminées".

Des problèmes de santé qui durent...

Les problèmes de santé du musicien ont commencé en 2007, après une blessure au dos qui a progressivement rendu ses déplacements plus difficiles. Il reconnaît également que sa consommation excessive d’alcool a aggravé sa situation :

"Je n’ai jamais été quelqu’un qui buvait toute la nuit et je n’ai jamais été constamment ivre, mais je suis tombé à plusieurs reprises. La situation m’a échappé et j’ai fini à l’hôpital. J’ai d’abord arrêté de boire en journée, et aujourd’hui je suis sobre depuis au moins deux ans."

Cette nouvelle intronisation au Rock and Roll Hall of Fame, qui récompense cette fois sa carrière solo entamée en 1981 avec l’album "Face Value", représente un moment particulier pour l’artiste. "Je suis très heureux de la vie que j’ai eue. J’ai vécu des moments extraordinaires", conclut-il.