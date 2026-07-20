Guns N'Roses : des premières versions inédites de "Appetite For Destruction" sont disponibles

Par Rémi N

Bien avant que Slash et sa bande ne publient la version finale de "Appetite For Destruction", plusieurs versions des morceaux classiques de l'album ont vu le jour, et certaines d'entre elles sont désormais disponibles sur Internet !

En 1986, Guns N'Roses décide d'enregistrer ce qui deviendra leur futur premier album en groupe, "Appetite For Destruction". Un album qui est rapidement devenu un succès commercial et critique, avant de devenir, quelques années plus tard, un monument incontournable du hard rock, un classique. L'album aura revêtu plusieurs formes, et son enregistrement a été assez chaotique puisque le groupe a signé en label entre temps, et si les premières versions de l'album étaient jusqu'ici introuvable, c'est désormais disponible !

En effet, une répétition inédite du groupe datant d'avant même leur signature chez Geffen Records, label sur lequel sortira "Appetite For Destruction", a été publiée sur Youtube. On peut y trouver des versions inédites des morceaux qui deviendront des classiques du rock, comme "My Michelle", "Rocket Queen", "Nightrain", et bien d'autres titres encore, comme "Move to the city", qui finira plus tard sur des faces B et des albums live.

La vidéo postée sur Youtube est disponible sur la chaîne Red's GNR Videos!, spécialisée dans le contenu en lien avec Guns N'Roses. Le média précise que cet enregistrement vient d'une cassette restée longtemps cachée au sein d'un cercle très restreint de collectionneurs, ce qui explique pourquoi elle ne ressurgit que maintenant. On espère qu'on aura droit à d'autres premières versions inédites de ce genre dans les prochains mois, car ça permet de comprendre encore mieux l'évolution musicale de Guns N'Roses.