Queen : L'histoire de "The Game", l'album où le groupe s'est réinventé !

Par La rédaction

Au début des années 1980, Queen se trouve à un moment charnière de son histoire. Après avoir conquis le monde avec des albums ambitieux comme A Night at the Opera et News of the World, le groupe décide de prendre un nouveau virage musical.

Au début des années 1980, Queen se trouve à un moment charnière de son histoire. Après avoir conquis le monde avec des albums ambitieux comme A Night at the Opera et News of the World, le groupe décide de prendre un nouveau virage musical. Cette transformation donne naissance à The Game, un album sorti le 30 juin 1980 qui va profondément marquer la carrière de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon.

Avec ce disque, Queen abandonne une partie de ses excès symphoniques des années 1970 pour explorer de nouvelles influences et des sonorités plus modernes. C'est un album qui symbolise la capacité du groupe à se réinventer sans jamais perdre son identité.

Un nouveau son pour entrer dans les années 1980

L'une des grandes nouveautés de The Game est l'utilisation des synthétiseurs, une première véritablement assumée dans la discographie du groupe. Jusqu'alors, Queen affichait fièrement la mention « No Synthesizers! » sur ses albums, préférant créer ses arrangements uniquement avec des instruments traditionnels.

Mais en 1980, le groupe souhaite évoluer. Les musiciens intègrent de nouvelles textures électroniques et des influences venues du funk, de la pop et du rock'n'roll, donnant naissance à un son plus accessible et parfaitement adapté à la nouvelle décennie.

Cette évolution montre une nouvelle fois l'ouverture artistique de Queen, toujours prêt à repousser les limites plutôt qu'à reproduire ses succès passés.

"Another One Bites the Dust" : le triomphe signé John Deacon

L'un des moments les plus importants de l'album vient de John Deacon avec « Another One Bites the Dust ». Inspiré par le funk et notamment par des artistes comme Chic, le morceau surprend totalement les fans du groupe.

Avec sa célèbre ligne de basse, son rythme dansant et son refrain immédiatement mémorisable, le titre devient un phénomène mondial. Il atteint la première place du Billboard Hot 100 aux États-Unis et devient l'un des plus grands succès de l'histoire de Queen.

Ce morceau prouve que le groupe pouvait sortir des frontières du rock et toucher un public beaucoup plus large.

Freddie Mercury rend hommage au rock'n'roll

Autre immense succès de l'album, « Crazy Little Thing Called Love » est une déclaration d'amour de Freddie Mercury au rock'n'roll des années 1950.

Composé par le chanteur en seulement quelques minutes, le titre rappelle l'univers d'Elvis Presley avec son ambiance rétro et son rythme entraînant. Il devient le premier single de Queen à atteindre la première place du classement américain, confirmant l'immense popularité du groupe outre-Atlantique.

Un album riche entre puissance et émotion

Au-delà de ses tubes, The Game révèle toute la diversité de Queen. Le morceau « Play the Game » illustre parfaitement la nouvelle direction sonore du groupe avec l'arrivée des claviers et une production plus moderne.

De son côté, Brian May signe l'émouvante ballade « Save Me », devenue au fil des années un incontournable des concerts de Queen. Le guitariste propose ici un titre plus intime, porté par une magnifique progression mélodique et ses célèbres arrangements de guitare.

L'album contient également des titres comme « Dragon Attack », qui mélange rock et groove, témoignant de la volonté du groupe d'explorer de nouveaux territoires musicaux.

Le premier numéro 1 américain de Queen

Commercialement, The Game représente un véritable tournant. L'album devient le premier disque de Queen à atteindre la première place du Billboard 200 aux États-Unis, un marché que le groupe cherche depuis plusieurs années à conquérir.

Avec ses millions d'exemplaires vendus et ses singles devenus des classiques, l'album confirme que Queen n'est plus seulement un groupe de rock britannique à succès : il est désormais une superstar mondiale.

Un disque essentiel dans l'histoire de Queen

Avec The Game, Queen prouve qu'il est possible d'évoluer sans renier son passé. L'album marque la transition entre le Queen flamboyant des années 1970 et le groupe plus moderne des années 1980, capable de mélanger rock, pop, funk et influences électroniques.

Quarante ans après sa sortie, The Game reste un album essentiel de la discographie de Queen. Un disque où le groupe a pris des risques, changé ses habitudes et démontré une nouvelle fois pourquoi il demeure l'un des groupes les plus innovants et influents de l'histoire du rock.