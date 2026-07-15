Queen : Roger Taylor se confie à propos d'une nouvelle tournée, « C'est une décision qui dépend davantage de Brian May que de moi. »

Par Lucas Brunel

Le guitariste a dû interrompre sa carrière après avoir été victime d'un AVC en septembre 2024 et est en train de récupérer la condition physique nécessaire pour remonter sur scène.

Les fans de Queen peuvent-ils espérer revoir le groupe sur scène ? C'est une possibilité que n'écarte pas Roger Taylor. Dans une récente interview accordée à la BBC, le légendaire batteur a évoqué l'avenir du projet Queen + Adam Lambert et une éventuelle nouvelle tournée mondiale.

À 78 ans, Roger Taylor garde toujours la passion de la scène intacte. « J'adore jouer en live. J'y ai toujours pris plaisir », a-t-il confié, avant d'ajouter qu'il serait heureux de retrouver les projecteurs si les conditions étaient réunies : « Je serais ravi de remonter sur scène, si nous le souhaitons tous les deux. On verra. »

Une décision qui dépend de Brian May

Si l'envie semble toujours présente du côté de Roger Taylor, le retour de Queen + Adam Lambert sur les routes dépendrait surtout de l'état de santé de Brian May. Le guitariste historique du groupe est actuellement en phase de récupération après avoir été victime d'un AVC en septembre 2024.

« C'est une machine bien huilée à mettre en place. Mais c'est davantage une décision qui revient à Brian May qu'à moi », a expliqué Roger Taylor au sujet d'une nouvelle tournée.

Le batteur reste cependant optimiste concernant l'avenir du groupe. « Nous travaillons avec Adam Lambert, sa voix est incroyable », a-t-il déclaré, rappelant la complicité qui existe depuis plus d'une décennie entre les deux membres historiques de Queen et leur chanteur actuel.

Adam Lambert toujours prêt à reprendre le micro

De son côté, Adam Lambert a récemment précisé qu'aucune tournée n'était actuellement programmée. Le chanteur, qui a sorti son sixième album solo "Adam" le 10 juillet, reste néanmoins ouvert à une nouvelle aventure avec Queen.

« Je suis ravi d'avoir vécu cette expérience avec Brian et Roger. Ce sont eux les patrons, je suis leur chanteur. S'ils m'appelaient pour me proposer une tournée, je dirais : "Bien sûr, avec plaisir !" », a-t-il expliqué.

Depuis son arrivée aux côtés de Queen en 2012, Adam Lambert a participé à l'un des projets les plus populaires du rock moderne. Les concerts de Queen + Adam Lambert ont notamment rencontré un énorme succès aux États-Unis, permettant à une nouvelle génération de découvrir les classiques du groupe.

Entre héritage de Queen et nouveaux projets personnels

Pour Adam Lambert, son aventure avec Queen représente un immense privilège, mais l'artiste tient également à construire sa propre identité musicale. Selon lui, écrire ses propres chansons lui permet d'exprimer une facette différente de sa personnalité.

« L'héritage de Queen est un honneur pour moi, le public est incroyable et chante toutes les chansons. Écrire mes propres chansons est une façon de parler de ma vie, de qui je suis. »

Le chanteur distingue ainsi son travail solo de son rôle au sein de Queen : « Ce sont des morceaux nouveaux et originaux, deux choses différentes, et j'ai la chance de pouvoir faire les deux. »

Queen continue d'écrire son histoire

Même sans annonce officielle de tournée, Queen n'est pas prêt à tourner définitivement la page. Brian May avait récemment évoqué la possibilité d'un retour, tout en précisant que le groupe avait besoin de prendre du temps.

« Nous avons dû faire une pause pour passer du temps en famille, mais on ne sait jamais », avait-il déclaré. Le groupe travaille également sur la réédition de l'album Queen II, avec la promesse de dévoiler plusieurs titres inédits.

Alors que le catalogue de Queen continue de faire vibrer des millions de fans à travers le monde, l'avenir de Queen + Adam Lambert reste encore incertain. Mais Roger Taylor préfère garder une note d'humour et d'espoir : « Il n'y aura pas de tournée d'adieu, parce que ce n'est jamais la fin. »