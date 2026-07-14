L'histoire du concert de Paul McCartney et Bruce Springsteen à Hyde Park en 2012

Par La rédaction

Le 14 juillet 2012, le public réuni à Hyde Park, à Londres, pensait assister à l'une des plus grandes fins de concert de l'histoire du rock.

Le 14 juillet 2012, le public réuni à Hyde Park, à Londres, pensait assister à l'une des plus grandes fins de concert de l'histoire du rock. Sur scène, deux icônes absolues, Paul McCartney et Bruce Springsteen, partageaient enfin le micro pour un final qui s'annonçait légendaire. Pourtant, ce moment est surtout resté célèbre pour une raison totalement inattendue : les organisateurs ont tout simplement coupé le son des deux artistes devant près de 60 000 spectateurs.

Un duo historique entre deux géants du rock

Ce soir-là, Bruce Springsteen achevait son concert dans le cadre du festival Hard Rock Calling. Pour conclure cette prestation mémorable, le "Boss" invita Paul McCartney à le rejoindre sur scène. L'ancien membre des Beatles fit alors une entrée triomphale sous les acclamations du public.

Les deux légendes interprétèrent notamment I Saw Her Standing There, classique des Beatles, avant d'enchaîner avec Twist and Shout, transformant Hyde Park en une immense célébration du rock.

L'ambiance était électrique et tout semblait réuni pour offrir une conclusion inoubliable à cette soirée exceptionnelle.

Le concert dépasse l'heure autorisée

Mais un détail allait bouleverser ce moment historique. En raison d'un début de concert retardé par les conditions météorologiques, la prestation avait pris du retard et dépassait l'heure limite fixée par les autorités londoniennes.

À 22h30, l'horaire réglementaire imposé pour limiter les nuisances sonores, les organisateurs n'eurent d'autre choix que d'intervenir afin d'éviter une lourde amende.

Alors que Paul McCartney et Bruce Springsteen s'adressaient au public après leur dernier morceau, leurs microphones furent soudainement coupés. En quelques secondes, le silence remplaça la musique, laissant les deux artistes bouche bée.

60 000 fans stupéfaits

Dans la foule, l'incompréhension fut totale. Les 60 000 spectateurs présents assistèrent, impuissants, à cette fin abrupte. Beaucoup huèrent la décision des organisateurs, estimant qu'il était impensable de couper le son à deux des plus grandes figures de l'histoire du rock.

Sur les réseaux sociaux et dans la presse, la polémique enfla rapidement. De nombreux fans dénoncèrent un manque de respect envers Paul McCartney et Bruce Springsteen, alors même que le duo était en train d'écrire une page de l'histoire de la musique.

Un épisode devenu mythique

Avec le recul, cet incident est devenu l'un des épisodes les plus célèbres de l'histoire des concerts en plein air. Plus de dix ans après les faits, cette soirée de Hyde Park continue d'être évoquée comme un mélange de magie musicale et de frustration.

Malgré cette coupure brutale, le duo entre Paul McCartney et Bruce Springsteen reste gravé dans les mémoires comme l'un des plus beaux moments de communion entre deux légendes vivantes. Un final interrompu, mais qui n'a jamais empêché cette rencontre d'entrer dans la légende du rock.