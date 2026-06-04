Paul McCartney : "Memory Almost Full", l’histoire de l’album sous-estimé devenu culte du XXIe siècle

Lorsque l'on évoque les grands albums de Paul McCartney, les noms de Band on the Run, Ram ou encore Flaming Pie reviennent souvent dans les conversations. Pourtant, un autre disque mérite largement sa place parmi les œuvres les plus marquantes de l'ancien Beatle : Memory Almost Full.

Lorsque l'on évoque les grands albums de Paul McCartney, les noms de Band on the Run, Ram ou encore Flaming Pie reviennent souvent dans les conversations. Pourtant, un autre disque mérite largement sa place parmi les œuvres les plus marquantes de l'ancien Beatle : Memory Almost Full. Sorti le 4 juin 2007, cet album souvent oublié du grand public est pourtant considéré par de nombreux fans comme l'un des meilleurs projets réalisés par Sir Paul McCartney au XXIe siècle.

Un album né d'une période de renouveau

Au milieu des années 2000, Paul McCartney traverse une période de transition. Après le succès critique de Chaos and Creation in the Backyard en 2005, le musicien britannique souhaite poursuivre sur sa lancée créative. Certaines chansons de Memory Almost Full sont d'ailleurs issues de sessions d'enregistrement commencées avant même son précédent album.

Le titre du disque intrigue immédiatement. Memory Almost Full ferait référence au célèbre message d'alerte apparaissant sur les appareils numériques lorsque leur mémoire est saturée. Une idée qui colle parfaitement aux thèmes abordés sur l'album : les souvenirs, le temps qui passe, les regrets, les moments heureux et les réflexions sur la vie.

Un Paul McCartney plus personnel que jamais

Tout au long des 13 titres de l'album, Paul McCartney se montre particulièrement introspectif. Sans tomber dans la nostalgie excessive, il revient sur son parcours, ses expériences et son regard sur le monde.

Des morceaux comme "Ever Present Past" évoquent directement le poids des souvenirs qui continuent d'accompagner chacun d'entre nous, tandis que "That Was Me" replonge dans les jeunes années du musicien à Liverpool avant la gloire mondiale des Beatles.

Cette dimension autobiographique donne à l'album une profondeur rarement atteinte dans ses productions les plus récentes.

Des chansons devenues cultes chez les fans

Si le premier single "Dance Tonight" rencontre un joli succès grâce à son énergie communicative et son ambiance folk entraînante, ce sont surtout plusieurs titres moins connus qui vont contribuer à bâtir la réputation de l'album auprès des admirateurs de McCartney.

"Only Mama Knows" impressionne par son énergie rock et sa puissance mélodique. "Mr. Bellamy" surprend avec ses arrangements originaux tandis que "House of Wax" est régulièrement citée parmi les meilleures compositions de la carrière solo de l'artiste.

L'album contient également l'émouvante "The End of the End", une chanson dans laquelle McCartney imagine la manière dont il aimerait être célébré après sa disparition. Un morceau particulièrement touchant qui prend encore plus de sens avec le temps.

Un final digne de l'héritage des Beatles

L'une des grandes forces de Memory Almost Full réside dans sa conclusion. Les titres "Vintage Clothes", "That Was Me" et "Feet in the Clouds" s'enchaînent dans une construction qui rappelle les célèbres medleys de Abbey Road.

Cette approche témoigne de la volonté de McCartney de renouer avec une forme d'écriture ambitieuse, tout en conservant une production moderne et accessible.

Pourquoi est-il aujourd'hui considéré comme un classique caché ?

À sa sortie, Memory Almost Full reçoit des critiques globalement positives et atteint de très bonnes positions dans les classements internationaux. Pourtant, il reste souvent dans l'ombre des albums les plus célèbres de son auteur.

Avec le recul, de nombreux observateurs considèrent désormais ce disque comme l'une des œuvres majeures de Paul McCartney depuis le début du XXIe siècle. Son équilibre entre mélodies inspirées, textes personnels et créativité musicale lui permet de traverser les années sans perdre de sa fraîcheur.

Près de vingt ans après sa sortie, Memory Almost Full apparaît comme un véritable trésor caché dans l'immense discographie de Sir Macca. Un album sincère, élégant et inspiré qui prouve qu'après plusieurs décennies au sommet, Paul McCartney était encore capable de surprendre et de livrer l'une des plus belles réussites de sa carrière moderne.