Paul McCartney : Son nouvel album boudé en France... mais acclamé en Grande Bretagne et aux Etats-Unis !

Le légendaire Paul McCartney a fait son grand retour le 29 mai 2026 avec un nouvel album très attendu intitulé The Boys of Dungeon Lane. Un disque chargé de nostalgie, profondément inspiré par ses souvenirs d’enfance à Liverpool, et co-produit avec Andrew Watt.

Mais dès sa sortie, le projet a divisé la critique entre l’Europe continentale et le monde anglo-saxon.

Une réception plus froide en France

En France, plusieurs critiques pointent un album jugé trop sage et très centré sur la nostalgie. Si le savoir-faire de McCartney n’est pas remis en cause, certains regrettent un manque de prise de risque artistique, avec un disque parfois considéré comme trop confortable dans sa construction.

Pour une partie de la presse française, l’émotion est bien présente, mais l’audace serait moins au rendez-vous.

Un accueil beaucoup plus enthousiaste au Royaume-Uni et aux Etats-Unis

À l’inverse, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l’album est largement salué. Les critiques mettent en avant un disque sincère, porté par une forte dimension autobiographique et une écriture toujours très mélodique.

La sortie du 29 mai est vue comme un événement majeur pour les fans de rock, confirmant que McCartney reste, même à 83 ans, un auteur-compositeur capable de livrer des morceaux marquants et touchants.

Un album construit autour de ses souvenirs

Avant même la sortie de l’album, deux singles avaient déjà posé les bases du projet :

"Days We Left Behind" sorti le 26 mars 2026, un morceau introspectif qui plonge dans ses souvenirs de jeunesse à Liverpool.

sorti le 26 mars 2026, un morceau introspectif qui plonge dans ses souvenirs de jeunesse à Liverpool. "Home to Us", sorti le 8 mai 2026, un duo événement avec Ringo Starr, son ancien compagnon des Beatles, qui évoque leurs débuts dans un Liverpool ouvrier et humble.

Ces deux titres donnent le ton d’un album très personnel, centré sur la mémoire, l’amitié et le passage du temps.

Un disque entre héritage et émotion

Avec The Boys of Dungeon Lane, McCartney ne cherche pas à révolutionner son style, mais plutôt à revenir à l’essence de son écriture : des mélodies simples, des histoires personnelles et une forte charge émotionnelle.

Entre critiques contrastées et accueil triomphal outre-Manche et aux États-Unis, le disque confirme une chose : Paul McCartney reste une figure incontournable du rock mondial, capable de diviser… tout en continuant de rassembler.