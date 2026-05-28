Paul McCartney veut ressusciter Prince avec une reprise inédite en duo !

Paul McCartney a révélé vouloir utiliser une reprise enregistrée par Prince pour imaginer un duo posthume inédit. Un projet surprenant qui pourrait réunir deux légendes autour d’un morceau emblématique des Beatles

Lors d’une récente interview, Paul McCartney a confié réfléchir à une idée aussi inattendue que fascinante : créer un duo posthume avec Prince. L’ancien membre des The Beatles explique avoir découvert après la mort du musicien que Prince reprenait régulièrement "The Long and Winding Road" durant certaines performances aux États-Unis. Une version que McCartney ne connaissait pas jusque-là, mais qui l’a immédiatement séduit.

Le musicien britannique s’est montré particulièrement enthousiaste en évoquant cette reprise : "Il y a mis un petit côté rock avec de bonnes parties guitares, c’est vraiment génial." Mais c’est surtout l’idée d’utiliser cet enregistrement inédit qui nourrit désormais son imagination : "Je vais leur demander de m’autoriser à l’utiliser. Je pourrais sûrement en faire quelque chose qui sonne bien".

Grand admirateur de Prince, McCartney a également révélé que son morceau préféré du chanteur était "Kiss", un titre dans lequel il retrouve certaines influences de Jimi Hendrix.

Même si aucun projet officiel n’a encore été annoncé, cette déclaration suffit déjà à faire rêver les fans des deux artistes. Une rencontre musicale inattendue, mais qui pourrait offrir une nouvelle vie à un classique intemporel du rock.