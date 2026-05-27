Dave Grohl a donné un concert surprise avec Chevy Metal, le groupe de Shane Hawkins, le fils de Taylor Hawkins !

Le leader des Foo Fighters a fait une apparition surprise sur scène pour interpréter une version puissante de Let There Be Rock d'AC/DC.

Dave Grohl est de retour sur tous les fronts. Alors que les Foo Fighters s’apprêtent à défendre leur nouvel album Your Favorite Toy, le leader du groupe ne résiste jamais longtemps à l’appel de la scène. Avant leur tournée européenne il a créé la surprise lors du festival BottleRock dans la Napa Valley.

Un hommage vibrant à Taylor Hawkins

Sur place, Dave Grohl est apparu de façon totalement inattendue aux côtés de Chevy Metal, le groupe fondé par l’inoubliable Taylor Hawkins avec son ami Wiley Hodgden et le guitariste Brent Woods. Formation spécialisée dans les reprises de hard rock et de metal des années 70 et 80, Chevy Metal continue aujourd’hui de faire vivre cet esprit rock sans compromis.

Le groupe compte désormais dans ses rangs Shane Hawkins, fils de Taylor Hawkins, qui a repris le flambeau avec une aisance impressionnante. Après ses prestations remarquées lors des concerts hommage à Londres et Los Angeles, où il avait bouleversé le public en concluant sur « My Hero » avec les Foo Fighters, le jeune batteur continue de tracer son chemin.

Dave Grohl rejoint Shane Hawkins sur scène

Moment fort du festival : l’apparition surprise de Dave Grohl sur scène pour une version explosive de « Let There Be Rock » d’AC/DC. Une performance chargée d’énergie, de nostalgie et d’émotion, portée par la complicité évidente entre Grohl et Shane Hawkins.

Pour beaucoup de fans, cette séquence a eu une portée symbolique forte. Les réseaux sociaux se sont rapidement enflammés :

« C’est génial de les voir jouer ensemble », peut-on lire.

« Taylor Hawkins serait fier. »

Au-delà du simple concert, cette apparition ressemble à un passage de témoin, où l’héritage de Taylor Hawkins continue de vivre à travers la nouvelle génération et les proches qui l’entouraient.

Chevy Metal poursuit sa route

Chevy Metal ne compte pas s’arrêter là. Le groupe donnera prochainement son premier concert au Royaume-Uni, le 30 mai, en tant qu’invité spécial du festival The Great Estate en Cornouailles.

Les organisateurs ont d’ailleurs salué la présence de Shane Hawkins :

« Shane perpétue l’esprit et l’héritage de l’un des noms les plus emblématiques du rock, tout en traçant sa propre voie. C’est un honneur de l’accueillir à ce stade de sa carrière : notre public adorera son énergie rock ‘n’ roll. »

Une dynamique qui ne fait que commencer

Entre la tournée à venir des Foo Fighters et ces apparitions surprises, Dave Grohl continue de brouiller les frontières entre projets officiels et moments spontanés sur scène. Mais une chose semble certaine : la connexion entre Grohl et Shane Hawkins dépasse largement le cadre musical.

Ce concert de BottleRock pourrait bien n’être qu’un début.