Foo Fighters dévoile un nouveau single "Of All People"

Les Foo Fighters sont de retour avec un nouveau single percutant !

Les Foo Fighters sont de retour avec un nouveau single percutant. Le groupe mené par Dave Grohl vient de lever le voile sur “Of All People”, un titre inédit extrait de Your Favorite Toy, leur prochain album attendu pour le 24 avril.

Avec ce quatrième extrait, les Foo Fighters replongent dans l’ADN brut qui a forgé leur légende. “Of All People” marque un retour aux origines sonores du groupe, mêlant une énergie grunge viscérale à des accents punk incisifs. Un cocktail explosif qui rappelle les premières heures du groupe, tout en conservant une production moderne et affûtée.

Avant sa sortie officielle, le morceau avait déjà été dévoilé dans une version live intimiste, enregistrée dans la petite église St James à Dingle, en Irlande, dans le cadre de l’émission “Live at Other Voices”. Une performance brute et habitée qui avait immédiatement suscité l’enthousiasme des fans.

“Of All People” s’inscrit dans la continuité des précédents singles “Asking For A Friend”, “Your Favorite Toy” et “Caught In The Echo”, qui ont progressivement levé le voile sur l’univers de ce nouvel opus. Entièrement enregistré à domicile, Your Favorite Toy promet une approche plus personnelle et authentique.

Côté production, le projet est coproduit par les Foo Fighters aux côtés de Oliver Roman, également en charge de l’ingénierie du son, tandis que le mixage a été confié à Mark “Spike” Stent. Un travail minutieux qui devrait offrir un équilibre parfait entre énergie brute et qualité sonore.

Avec ce nouveau titre, les Foo Fighters confirment qu’ils restent une valeur sûre du rock, capables de se réinventer tout en restant fidèles à leur identité.