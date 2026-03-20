Les Foo Fighters dévoilent leur nouveau single « Caught in the Echo ».

Ce titre sera la première piste du nouvel album « Your Favorite Toy ».

Les Foo Fighters poursuivent la montée en puissance autour de leur prochain album avec la sortie d’un nouveau single percutant : « Caught in the Echo ». À un peu plus d’un mois de la parution très attendue de Your Favorite Toy, prévue pour le 24 avril, le groupe américain continue de distiller les indices d’un retour aux sources aussi brut qu’efficace.

Dès les premières secondes, « Caught in the Echo » impose une atmosphère électrique. Ce morceau d’ouverture dévoile un visage plus direct du groupe, porté par la voix râpeuse de Dave Grohl et des guitares tranchantes. Une énergie qui n’est pas sans rappeler celle de l’album Wasting Light, souvent considéré comme l’un des projets les plus incisifs de leur discographie.

Avec ce titre, les Foo Fighters signent déjà le troisième extrait officiel de Your Favorite Toy, après la chanson éponyme « Your Favorite Toy » et le single « Asking for a Friend ». En parallèle, le groupe a récemment offert à ses fans un aperçu supplémentaire en live avec « Of All People », interprété lors de concerts au Royaume-Uni et en Irlande, renforçant encore un peu plus l’attente autour de ce nouvel opus.

Tout indique que Your Favorite Toy pourrait bien s’imposer comme l’un des albums rock majeurs de 2026. Enregistré entièrement chez Dave Grohl, le projet mise sur une approche authentique et organique. Il a été coproduit par les Foo Fighters avec Oliver Roman, également en charge de l’ingénierie du son, tandis que le mixage a été confié à Mark « Spike » Stent, une référence dans le domaine.

À travers « Caught in the Echo », les Foo Fighters confirment leur capacité à se réinventer sans renier leur ADN. Un retour à l’essentiel qui pourrait bien marquer une nouvelle étape clé dans la carrière du groupe.