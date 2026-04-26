Dave Grohl des Foo Fighters : « Paul McCartney m'a aidé à surmonter le décès de Taylor. »

« Quand on a des gens comme Paul McCartney autour de soi, on peut surmonter n'importe quoi. »

Pour Dave Grohl, l’histoire des Foo Fighters est indissociable de la douleur. « Ce groupe est né de la douleur causée par la disparition de Kurt Cobain et de Nirvana », confie-t-il dans une interview à la BBC. Mais dès le départ, une chose n’a jamais changé : la musique comme refuge, comme moteur, comme arme pour avancer.

Aujourd’hui, avec leur douzième album, Your Favorite Toy, les Foo Fighters signent un véritable retour aux sources. Une démarche presque symbolique. En 1994, quelques mois après la mort de Cobain, Dave Grohl enregistrait seul quinze titres en cinq jours dans les studios Robert Lang Studios à Seattle. Une naissance brute, instinctive. Plus de trente ans plus tard, il retrouve cet état d’esprit dans son Studio 606 à Los Angeles, où les premières maquettes du nouvel album ont vu le jour. « Ces morceaux auraient parfaitement trouvé leur place sur le premier album », souligne le bassiste Nate Mendel.

Mais derrière ce retour artistique, il y a une nouvelle épreuve. La disparition du batteur Taylor Hawkins, le 25 mars 2022 à Bogota, a profondément marqué le groupe. Un choc brutal, survenu juste avant un concert au festival Estéreo Picnic. « On s'est demandé si ça avait un sens de continuer sans Taylor », admet Nate Mendel. Une question lourde, inévitable. Puis une évidence : Taylor est toujours avec eux.

Cette douleur a donné naissance à l’album But Here We Are en 2023, dans lequel Dave Grohl évoque également la disparition de sa mère, Virginia Grohl. Un disque cathartique, essentiel pour continuer à exister.

Mais au-delà de la musique, c’est aussi une rencontre qui a aidé Dave Grohl à tenir : celle avec Paul McCartney. Une relation forte, née en 2002, et devenue un véritable soutien dans l’épreuve. Deux mois après la mort de Taylor Hawkins, McCartney invite Grohl à monter sur scène lors du mythique Glastonbury Festival.

Le 25 juin 2022, sur la Pyramid Stage, Paul McCartney livre un concert monumental de trois heures. 36 chansons, des invités prestigieux comme Bruce Springsteen, et même un duo virtuel avec John Lennon sur I've Got a Feeling. Et au milieu de ce moment historique, Dave Grohl.

C’est sa première apparition sur scène depuis la disparition de Taylor.

« J’étais comme dans une bulle », se souvient-il. Arrivé en coulisses seulement vingt minutes avant le début du concert, désorienté, encore marqué par le deuil. Mais entouré. Soutenu. Porté.

« Quand on est entouré de gens comme Paul McCartney, on peut surmonter n'importe quoi. »

Une phrase simple, mais lourde de sens. Car au fond, l’histoire des Foo Fighters n’est qu’une succession de chutes… et de renaissances. Toujours guidées par la musique, toujours sauvées par ceux qui la partagent.