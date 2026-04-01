Quand Paul McCartney s'est fait bannir... de Reddit !

Même les légendes ont des mauvaises journées

Même les légendes du rock peuvent se retrouver face à l’absurde du monde numérique. Oui, vous avez bien lu : Sir Paul McCartney, le Beatle immortel, a récemment connu un moment d’humiliation virtuelle que même les pires haters n’auraient osé imaginer.

L’histoire commence après deux concerts intimistes au Fonda Theatre à Los Angeles. Enthousiasmé par l’énergie des fans, McCartney (ou plutôt son équipe) décide de partager quelques photos et vidéos inédites sur son subreddit officiel, r/PaulMcCartney. Un geste qui semblait anodin, presque banal… jusqu’à ce qu’il se retrouve banni du site.

Oui, le Beatle a été brièvement expulsé de sa propre communauté. Le post a disparu, le compte est apparu comme “banni”, et Reddit a laissé la planète entière se demander : « Comment Sir Paul peut-il être bloqué sur Internet ? »

Rapidement, la plateforme a expliqué qu’il s’agissait probablement d’un bug technique, et non d’une sanction ciblée contre la légende britannique. Le compte a depuis été restauré, mais le post original est quant à lui perdu dans les limbes numériques.

Ce moment a fait rire les internautes et les fans : la légende qui se heurte aux règles absurdes d’Internet, c’est un peu comme voir John Lennon coincé dans un contrôle de sécurité de l’aéroport. Ironique, frustrant… et totalement rock’n’roll.

Mais au fond, cet incident rappelle une chose essentielle : même les icônes peuvent se heurter à la machine. Et parfois, le rock ne se joue pas seulement sur scène, mais aussi dans le chaos numérique où personne n’est à l’abri du ban.

Alors, la prochaine fois que vous posterez sur Reddit, souvenez‑vous : si Paul McCartney peut se faire bannir, personne n’est vraiment à l’abri.