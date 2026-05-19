Oasis : Noel Gallagher ne croit pas aux chiffres exacts sur le classement des richesses, "Je ferais mieux d’appeler mon comptable"

Alors que le dernier Sunday Times Rich List continue de faire parler dans l’industrie musicale, Noel Gallagher a tenu à relativiser les chiffres qui lui sont attribués.

Alors que le dernier Sunday Times Rich List continue de faire parler dans l’industrie musicale, Noel Gallagher a tenu à relativiser les chiffres qui lui sont attribués. L’ex-leader de Oasis n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a été interrogé sur sa nouvelle place parmi les grandes fortunes du Royaume-Uni.

Une réaction pleine d’ironie sur BBC 5 Live

Invité sur BBC Radio 5 Live le vendredi 15 mai, Noel Gallagher a d’abord réagi avec humour à sa présence dans le classement, tout en évoquant le nouveau documentaire consacré à Oasis.

Il a notamment déclaré :

"Je suis plus excité d’être dans le Rich List ce matin, croyez-moi"

Une remarque qui illustre parfaitement le ton détaché et ironique du musicien face à sa nouvelle notoriété financière.

Des chiffres jugés exagérés

Si le classement du Sunday Times estime sa fortune, aux côtés de celle de son frère Liam, à environ 375 millions de livres sterling, Noel Gallagher se montre beaucoup plus sceptique sur ces montants.

Il a ajouté avec franchise :

"J’étais au lit ce matin en me disant que je ferais mieux d’appeler mon comptable parce que je sais pertinemment que je n’ai pas autant d’argent."

Une déclaration qui met en lumière un décalage entre les estimations publiques et la réalité financière perçue par l’artiste lui-même.

Le retour triomphal d’Oasis, entre humour et succès

Depuis la reformation d’Oasis, les frères Gallagher sont au cœur de l’actualité musicale. La tournée Oasis Live ’25 aurait largement contribué à leur présence dans le classement des plus grandes fortunes du pays.

Mais fidèle à son image, Noel Gallagher préfère garder les pieds sur terre, ou du moins en rire, face à l’emballement médiatique autour de sa richesse.

Dans un univers où les chiffres impressionnent autant que les riffs de guitare, Noel Gallagher rappelle qu’au final, même les rockstars ont parfois besoin… d’un bon comptable.