Oasis : Noel et Liam Gallagher parmi les musiciens les plus riches du Royaume-Uni !

Découvrez le top 10 de la liste des personnes les plus riches du Sunday Times.

Le nouveau classement du Sunday Times Rich List met une nouvelle fois en lumière les plus grosses fortunes de l’industrie musicale britannique. Cette année, plusieurs légendes du rock et de la pop confirment leur statut, avec en tête des noms comme Leonard Blavatnik, mais aussi des icônes comme Paul McCartney, Elton John, ou encore les membres de Oasis.

Le retour d’Oasis et l’explosion des fortunes Gallagher

La reformation très médiatisée d’Oasis a largement contribué à faire grimper les comptes des frères Noel Gallagher et Liam Gallagher.

Avec la tournée Oasis Live '25, le groupe aurait généré près de 300 millions de livres sterling, propulsant la fortune cumulée des deux frères à environ 375 millions de livres sterling. Une entrée remarquée dans un classement où seuls les plus influents de la musique britannique peuvent prétendre figurer.

Glastonbury, une machine à richesse culturelle et financière

Autre figure marquante du classement : la famille de Emily Eavis, fondatrice et organisatrice du légendaire festival de Glastonbury.

Leur fortune est estimée à environ 400 millions de livres sterling, confirmant le poids économique colossal des grands festivals dans l’industrie musicale actuelle.

Paul McCartney, toujours dans une autre dimension

Toujours au sommet, Paul McCartney conserve son statut de milliardaire avec une fortune dépassant le milliard de livres sterling, le plaçant à la quatrième place du classement.

Une longévité financière exceptionnelle pour l’ex-Beatle, qui continue de dominer l’industrie plusieurs décennies après ses débuts.

Les autres grandes fortunes de la musique britannique

Le classement du Sunday Times met également en avant plusieurs figures majeures :

Andrew Lloyd Webber

Elton John

Mick Jagger

Keith Richards

Ed Sheeran

Tous dépassent largement le seuil d’entrée fixé cette année à 350 millions de livres sterling.

Top 11 des plus grandes fortunes musicales du Royaume-Uni

Leonard Blavatnik – 26,852 milliards £ Clive Calder – 3,25 milliards £ Sir Cameron Mackintosh – 1,4 milliard £ Sir Paul et Lady (Nancy) McCartney – 1,055 milliard £ Lord Lloyd-Webber – 516 millions £ Sir Elton John – 480 millions £ Sir Mick Jagger – 450 millions £ Keith Richards – 450 millions £ Ed Sheeran – 410 millions £ Emily Eavis et sa famille – 400 millions £ Noel Gallagher et Liam Gallagher – 375 millions £

Une richesse en mutation dans l’industrie musicale

Selon Robert Watts, auteur du classement, le paysage des grandes fortunes évolue : le nombre de milliardaires recule légèrement, et la richesse globale des personnalités classées atteint environ 770 milliards de livres sterling.

Dans un contexte où les tournées, festivals et droits musicaux explosent, le Sunday Times Rich List confirme une chose : la musique britannique reste l’un des moteurs économiques les plus puissants du pays.