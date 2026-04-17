Oasis : Quand la mère des frères Gallagher leur ordonne d'aller au Rock Hall Of Fame 2026

La seule personne capable de faire plier les frères Gallagher, c'est elle : Peggy Gallagher, la matriarche du clan.

Le monde du rock a tremblé, et pour une fois, ce n’est pas à cause d’un ampli poussé à 11 ou d’une insulte balancée en plein concert. Le verdict est tombé : Oasis va enfin faire son entrée au Rock & Roll Hall of Fame pour la promotion 2026. Mais alors que tout le monde se demandait si les deux frères les plus turbulents de Manchester allaient une nouvelle fois s’envoyer des amabilités par presse interposée, une force supérieure est intervenue.

Oubliez les managers, les agents ou les promoteurs de tournées mondiales. La seule personne capable de faire plier les frères Gallagher, c'est elle : Peggy Gallagher, la matriarche du clan.

"Arrête de faire l'idiot !"

On connaît le refrain. Depuis des années, Liam Gallagher crachait son venin sur cette institution, qualifiant le Hall of Fame de "tas de conneries" ou de "truc pour les vieux". Fidèle à son arrogance légendaire, il a même affirmé que c'était sa propre psychologie inversée qui avait forcé les organisateurs à les nommer. Pour lui, c'est simple : c’est son panache qui a gagné.

Mais le vent a tourné. Sur les réseaux sociaux, Liam a confessé avoir reçu un "scud" maternel mémorable. Peggy, lassée de voir ses fils se comporter comme des gamins dans une cour de récréation, a tranché : il est temps de cesser de faire l'idiot et d'aller chercher ce trophée à Los Angeles.

Le choc des titans... ou le thé de 16h ?

La question qui brûle toutes les lèvres est désormais celle de la réunion. Voir Oasis au Rock Hall sans Liam et Noel sur la même scène, ce serait comme un concert sans Wonderwall : un immense gâchis. Si Noel, le "Chief", est resté plus discret sur le sujet, l'injonction de Peggy change radicalement la donne.

"Ma mère m'a dit d'arrêter de faire le con et d'y aller", a balancé Liam avec son franc-parler habituel.

Et dans la famille Gallagher, on ne discute pas les ordres de la mamma. Cette intervention pourrait bien être le déclic historique que les fans attendent depuis la séparation brutale de 2009.

Rendez-vous en 2026

La cérémonie, qui sera diffusée sur Disney+, s'annonce déjà comme l'événement musical de la décennie. Si les deux frères parviennent à mettre leur ego de côté sous la pression maternelle, nous pourrions assister au moment le plus iconique de l'histoire de la Britpop.

Oasis est au sommet, le rock est en fête, et Peggy Gallagher vient de prouver que, même face aux plus grandes rockstars de la planète, c'est toujours maman qui commande.