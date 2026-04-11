Oasis : La véritable histoire de leur premier single "Supersonic"

C’est le 11 avril 1994 que le groupe mancunien a fait ses débuts sur la scène musicale britannique.

Le 11 avril 1994, Oasis dévoile au monde « Supersonic », un premier single aussi brut qu’instinctif. À l’époque, personne ne se doute encore que ce morceau va devenir l’un des piliers de la britpop et propulser le groupe des frères Noel Gallagher et Liam Gallagher vers les sommets.

Retour sur la naissance éclair d’un classique du rock.

Une création née dans l’urgence

L’histoire de « Supersonic » commence dans un studio de Liverpool, le Pink Museum. Oasis s’y trouve pour enregistrer « Bring It On Down » quand tout bascule. Sur une rythmique lancée par Tony McCarroll et Paul Arthurs, Noel improvise une mélodie.

C’est alors que Tony Griffiths, membre de The Real People, intervient : pour lui, ce qu’il entend est déjà un tube.

L’intuition est immédiate. Noel se met à écrire les paroles… en à peine dix minutes.

Liverpool, berceau discret d’Oasis

Avant de conquérir Manchester puis le monde, Oasis a bénéficié du soutien de la scène rock de Liverpool. The Real People leur prêtent notamment leur studio Dock Road et participent activement à leurs débuts.

Tony Griffiths ira même jusqu’à chanter les chœurs de « Supersonic » et écrire « Columbia », autre titre majeur de l’album Definitely Maybe.

Des paroles absurdes… et mythifiées

« I know a girl called Elsa… »

Pendant des années, les fans ont spéculé sur l’identité de cette mystérieuse Elsa, certains allant jusqu’à imaginer une histoire sombre. La réalité est bien plus inattendue : Elsa était en fait… un rottweiler.

Comme souvent chez Oasis, le sens importe moins que la sonorité. Une approche assumée par Noel Gallagher, qui écrivait alors sous forte influence de drogues, notamment la cocaïne — une période qu’il considère lui-même comme déterminante dans la créativité des premiers albums du groupe.

L’ombre des Beatles

Impossible de parler d’Oasis sans évoquer The Beatles. « Supersonic » contient déjà une référence explicite avec le célèbre « yellow submarine », clin d’œil direct au morceau culte du groupe de Liverpool.

Même le clip britannique, tourné sur un toit à Londres, rappelle immédiatement le mythique concert des Beatles en 1969.

Les comparaisons vont plus loin : certains critiques ont rapproché « Supersonic » de « My Sweet Lord » de George Harrison. Une influence que les frères Gallagher ont toujours niée.

Le choix décisif d’un single

À l’origine, le label hésite. Alan McGee, patron de Creation Records, penche pour « Bring It On Down ». Mais en découvrant « Supersonic », il change immédiatement d’avis.

Un choix qui s’avérera décisif.

Un succès progressif… mais durable

À sa sortie, le titre ne devient pas immédiatement un hit. Certifié argent en 2006 avec plus de 215 000 ventes, il s’impose surtout sur la durée.

Aux États-Unis, « Supersonic » marque une première percée en atteignant la 11e place du Billboard Modern Rock Tracks en décembre 1994.

Aujourd’hui encore, le morceau reste un incontournable du catalogue d’Oasis.

Un morceau à part

Avec ses 4 minutes 43, « Supersonic » dépasse légèrement les standards du rock de l’époque. Mais loin d’être un défaut, cette longueur contribue à son identité : un groove hypnotique.

Le single s’accompagne également de faces B marquantes comme « Take Me Away » ou « I Will Believe », renforçant dès le départ la richesse du répertoire du groupe.

Les débuts télévisés et l’esthétique Oasis

Avant même la sortie officielle, Oasis interprète « Supersonic » à la télévision britannique dans l’émission The Word. Une performance marquée par le stress… et une anecdote vestimentaire devenue culte, racontée des années plus tard par Bonehead.

Côté visuel, la pochette signée Michael Spencer Jones pose les bases de l’identité visuelle du groupe. Un style qui culminera avec l’iconique artwork de « (What’s the Story) Morning Glory? ».

Détail fascinant : la basse visible sur la pochette appartenait à Johnny Marr, ex-guitariste des The Smiths — une autre influence majeure pour Noel.

Un héritage intact

Avec le temps, « Supersonic » s’impose comme un classique. Classé parmi les meilleurs morceaux de guitare par Q Magazine et les plus grands hymnes indé par NME, il figure également sur la compilation « Stop the Clocks ».

Mieux encore : Noel Gallagher lui-même considère ce titre comme son préféré, continuant de le jouer sur scène avec Noel Gallagher's High Flying Birds.

Une légende toujours vivante

Trente ans après sa sortie, « Supersonic » n’est pas seulement un premier single. C’est une déclaration d’intention. Un manifeste rock qui annonce tout ce qu’Oasis deviendra : arrogant, mélodique, imprévisible… et profondément iconique.

Preuve ultime de son impact : le morceau a même inspiré un groupe hommage, qui continue de faire vivre cet héritage sur scène.

Comme quoi, parfois, dix minutes suffisent pour écrire l’histoire.