Oasis : Un livre photo de la tournée 'Live 25' sera bientôt disponible !

Même si Oasis ne sera pas de retour en 2026, les frères Gallagher continuent de faire parler d’eux.

Même si Oasis ne sera pas de retour en 2026, les frères Gallagher continuent de faire parler d’eux. Depuis la fin de la tournée 2025, un véritable succès, Noel Gallagher n’a pas hésité à déclarer que "La réunion de 2025 était mieux que les années 90".

Et pour tous les fans qui veulent revivre ces moments historiques, il y a du lourd : un documentaire sur la tournée est prévu… et mieux encore, un livre photo retraçant les meilleurs instants de cette reformation va bientôt sortir !

Parallèlement à cette sortie très médiatisée, Oasis et le photographe Simon Emmett ont annoncé la publication de Oasis Live '25 Opus, la chronique photographique officielle de la tournée mondiale. Emmett, qui avait immortalisé la photo secrète des retrouvailles en août 2024, a été chargé de documenter l’intégralité de la tournée.

"Quand j’ai vu la réaction à la photo, il était évident pour moi que ce n’était pas un événement isolé", explique le photographe. "La photographie était le début de quelque chose. J’ai ressenti fortement que cela devait être documenté."

Le livre sera disponible en quatre éditions différentes. Les versions de luxe contiendront jusqu’à 1000 images inédites, tandis que l’édition la plus accessible, baptisée "Live Forever Edition", proposera 336 pages en format relié.

À l’autre extrémité, l’édition "Supernova Edition" sera limitée à seulement 100 exemplaires dans le monde. Cette version collector inclura un boîtier acrylique inspiré d’une flight case, une note vocale de Simon Emmett pressée sur vinyle 12 pouces, un billet commémoratif et deux tirages photographiques signés.

Pour les fans d’Oasis, c’est l’occasion de replonger dans la magie de cette tournée historique et d’avoir entre les mains un document unique de l’histoire du groupe.