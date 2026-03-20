Oasis : Le producteur du documentaire des retrouvailles de Liam et Noel "sera phénoménal"

Steven Knight ajoute : « Le film dure actuellement quatre heures. Je dois faire des coupes. »

Le retour d’Oasis n’en finit plus de faire vibrer la planète rock. Après des années de tensions, les retrouvailles entre Liam Gallagher et Noel Gallagher continuent de nourrir les fantasmes… et bientôt, un documentaire très attendu viendra immortaliser ce moment historique.

À la tête du projet, un nom prestigieux : Steven Knight. Et autant dire que ses premières déclarations annoncent déjà un film hors normes.

Un documentaire déjà… trop ambitieux ?

Le producteur n’a pas caché son enthousiasme face au résultat brut du film consacré aux retrouvailles du groupe mancunien. Selon lui, le projet s’annonce tout simplement « phénoménal ». Mais il y a un hic — et pas des moindres.

« Le film dure actuellement quatre heures. Je dois faire des coupes. »

Un aveu qui en dit long sur l’ampleur du projet. Avec des heures d’images accumulées, le défi sera désormais de condenser l’essence de ces retrouvailles sans trahir leur intensité.

Steven Knight, architecte d’univers cultes

Ces dernières années, Steven Knight s’est imposé comme une figure incontournable de la fiction britannique. Créateur de la série culte Peaky Blinders, il a façonné un univers sombre et stylisé autour du personnage de Tommy Shelby.

Son actualité est tout aussi impressionnante : entre le film The Immortal Man, la série House of Guinness, la réalisation du clip One of Us pour Liam Gallagher, et l’écriture du prochain film de James Bond sous la direction de Denis Villeneuve, Knight enchaîne les projets d’envergure.

« Live '25 » : un hommage à l’héritage d’Oasis

Intitulé Live '25, le film est réalisé par Dylan Southern et Will Lovelace, déjà reconnus pour leurs documentaires musicaux. Leur ambition ? Capturer bien plus qu’un simple concert.

Le documentaire entend rendre hommage à l’impact colossal d’Oasis sur la culture populaire britannique. Il retrace comment les chansons écrites par Noel Gallagher et portées par la voix unique de Liam Gallagher sont devenues un véritable patrimoine national.

« C’est un documentaire avec une intrigue, une histoire importante que nous avons étoffée. Maintenant, c’est au tour des monteurs », explique Steven Knight.

Frères ennemis, alchimie intacte

Au-delà de la musique, c’est surtout la dynamique entre les deux frères qui fascine. Après des années de conflits, leur retour sur scène a marqué les esprits — et le film promet d’en capturer toute la magie.

« Ils sont fantastiques. Dans le film, ils enchaînent les blagues à un rythme effréné, ils sont très drôles », confie le producteur.

Une complicité retrouvée qui pourrait bien être l’un des points forts du documentaire.

Noel Gallagher déjà conquis

De son côté, Noel Gallagher n’a pas caché son impatience :

« S’il ne parvenait à capturer que 5 % de l’expérience de la tournée, ce serait incroyable. »

Une déclaration qui résume à elle seule l’enjeu de ce film : retranscrire l’énergie brute, l’émotion et la démesure d’un retour que beaucoup pensaient impossible.

Avec un tel casting créatif et une matière aussi riche, Live '25 s’annonce comme un événement majeur pour tous les fans de rock. Reste à voir si Steven Knight parviendra à transformer ces quatre heures d’images en un film aussi légendaire que le groupe qu’il raconte.