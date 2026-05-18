Paul McCartney fini avec brio la 51e saison de Saturday Night Live en musique !

Chad Smith des Red Hot Chili Peppers est également de la partie !

Paul McCartney a marqué les esprits en clôturant la 51e saison de Saturday Night Live, dans une finale musicale exceptionnelle qui a surpris autant le public que les téléspectateurs.

Acclamé par une salle conquise, l’ancien membre des The Beatles a offert un mini-set de 3 titres, transformant le plateau du célèbre show américain en véritable scène de concert.

Un mini-set entre classiques et énergie live

Parmi les moments forts, McCartney a poursuivi avec le morceau "Days We Left Behind", avant d’enchaîner avec un classique intemporel des Wings, "Band on the Run". Pour ces deux titres, il était accompagné à la batterie par Chad Smith, apportant une énergie rock explosive à la performance.

Un rappel surprise qui prolonge la fête

Mais la soirée ne s’est pas arrêtée là.

Lors du salut final de l’équipe, McCartney est revenu sur scène avec ses musiciens pour un ultime rappel totalement inattendu. Ensemble, ils ont interprété le tube "Coming Up", extrait de l’album McCartney II sorti en 1980, prolongeant la performance bien au-delà de la durée habituelle de l’émission.

Une performance déjà historique

Cette apparition confirme une nouvelle fois le statut unique de McCartney, capable de transformer un format télévisé emblématique comme Saturday Night Live en véritable moment de rock historique.