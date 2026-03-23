Oasis : Liam et Noel se retrouvent au stade pour assister au match de Manchester City !

Et ils ont pu fêter ça avec la victoire de Manchester City !

C’est une image que les fans n’attendaient plus forcément : Liam et Noel Gallagher réunis, côte à côte, dans un stade. Dimanche 22 mars, les deux frères ennemis d’Oasis ont été aperçus dans les tribunes du Wembley Stadium, venus assister à la finale de la Carabao Cup. Une soirée marquée par la victoire de Manchester City face à Arsenal (2–0), et par des retrouvailles qui n’ont évidemment échappé à personne.

Sur le terrain, le spectacle était au rendez-vous. Le City s’est imposé avec autorité, décrochant le trophée pour la huitième fois de son histoire et signant une cinquième victoire sous l’ère Pep Guardiola, un record absolu. Le héros du match ? Le jeune Nico O’Reilly, auteur d’un doublé décisif qui a offert la coupe aux Skyblues.

Mais dans les tribunes, un autre événement attirait tous les regards. Car il s’agissait de la première apparition publique commune des frères Gallagher depuis la date finale de la tournée Oasis Live ’25, qui s’était achevée en novembre dernier à São Paulo. Après le coup de sifflet final, des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent Liam et Noel en train de célébrer, visiblement détendus, assistant à la remise du trophée dans une ambiance euphorique.

Ce moment n’a rien d’anodin quand on connaît l’histoire des deux icônes du rock britannique. Nés et élevés dans le quartier de Burnage, à Manchester, dans les années 1970, les Gallagher ont toujours affiché un attachement viscéral à Manchester City. Bien plus qu’un simple club, une véritable extension de leur identité.

Noel Gallagher, en particulier, n’a jamais caché son implication. Récemment, il a même participé au design du maillot domicile du club pour la saison 2024/25, tout en lançant une ligne de vêtements inspirée de Definitely Maybe (1994), le premier album mythique d’Oasis. Fidèle à lui-même, il n’a pas non plus résisté à l’envie de tacler les rivaux de Manchester United, qu’il comparait encore en janvier dernier aux Libertines, avec son sens de la formule bien aiguisé.

Et si l’image de ce dimanche rappelle quelque chose, c’est que la passion du football dépasse parfois les tensions. En 2012 déjà, après un titre de Premier League, Noel confiait avoir « pleuré comme un enfant ». Plus de dix ans plus tard, l’émotion est toujours là… et visiblement, elle peut même réunir les frères Gallagher, le temps d’un match.

Depuis leurs retrouvailles lors de la tournée 2025, tout semble en tout cas indiquer que les choses se sont apaisées entre les deux frères, laissant entrevoir une relation plus sereine qu’auparavant.