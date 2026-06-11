Korn : L'histoire d'"Untouchables", l'un des albums rock les plus coûteux de l'histoire

À ce moment-là, le groupe est déjà une machine à hits grâce à des albums comme Korn, Life Is Peachy ou encore Follow the Leader. Pourtant, avec ce cinquième opus, les Américains vont décider de prendre tout le monde à contre-pied en visant quelque chose de plus ambitieux, plus sombre et surtout beaucoup plus expérimental.

Sorti en 2002, "Untouchables" marque un tournant majeur dans la carrière de Korn, figure fondatrice du nu metal. À ce moment-là, le groupe est déjà une machine à hits grâce à des albums comme Korn, Life Is Peachy ou encore Follow the Leader. Pourtant, avec ce cinquième opus, les Américains vont décider de prendre tout le monde à contre-pied en visant quelque chose de plus ambitieux, plus sombre et surtout beaucoup plus expérimental.

Un album pensé comme une œuvre totale

Avec "Untouchables", Korn ne cherche pas simplement à enchaîner les singles efficaces. Le groupe veut créer une véritable expérience sonore, immersive et presque cinématographique. Pour cela, il s’entoure du producteur Michael Beinhorn, connu pour son perfectionnisme extrême.

Résultat : des sessions d’enregistrement interminables, des prises multiples poussées à l’extrême, et une obsession du détail rarement vue dans le rock de l’époque. Le projet devient rapidement titanesque, autant sur le plan artistique que financier.

L’un des albums les plus chers de l’histoire du rock

Ce perfectionnisme a un prix. On estime que "Untouchables" a coûté environ 3 millions de dollars, ce qui en fait l’un des albums rock les plus coûteux de l’histoire à sa sortie.

Le budget explosé s’explique par plusieurs facteurs :

des mois entiers passés en studio

une production ultra sophistiquée

des expérimentations sonores poussées

une volonté de contrôler chaque détail du mix

Ce choix audacieux divise déjà en interne, mais il témoigne de l’envie du groupe de franchir un cap artistique.

Un son plus mature et plus sombre

Musicalement, "Untouchables" est souvent considéré comme l’un des albums les plus riches de Korn. Le groupe y explore des textures plus atmosphériques, des structures plus complexes et une émotion plus brute.

On y retrouve des titres devenus cultes comme :

"Here to Stay" , véritable explosion d’énergie récompensée par un Grammy Award

, véritable explosion d’énergie récompensée par un "Thoughtless" , morceau sombre et introspectif

, morceau sombre et introspectif "Alone I Break" , plus mélancolique et fragile

, plus mélancolique et fragile "Hollow Life", plongée dans une ambiance presque désespérée

L’album met en avant un Jonathan Davis plus vulnérable, abordant des thèmes comme l’isolement, la dépression et la pression de la célébrité.

Une réception contrastée mais une aura intacte

À sa sortie, "Untouchables" divise. Certains fans sont déroutés par son côté plus expérimental et moins immédiat que les précédents albums. Malgré tout, il réalise de bonnes ventes et s’impose rapidement comme une œuvre à part dans la discographie de Korn.

Avec le temps, l’album gagne même en reconnaissance. Beaucoup de fans et de critiques le considèrent aujourd’hui comme l’un des sommets artistiques du groupe, voire comme son œuvre la plus aboutie sur le plan sonore.

Un héritage durable dans la discographie de Korn

Plus de vingt ans après sa sortie, "Untouchables" reste un album à part. Il symbolise le moment où Korn a choisi de privilégier l’ambition artistique plutôt que la facilité commerciale.

Entre prise de risques, tensions de production et recherche de perfection, cet album incarne une période charnière du nu metal et continue d’influencer la manière dont les groupes abordent la production et l’expérimentation en studio.