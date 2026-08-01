Elton John célèbre ses 36 ans d'abstinence, un cap symbolique

Par Rémi N

Elton John a célébré un moment fort de sa vie en fêtant ses 36 ans de sobriété. À travers un message empreint de gratitude partagé sur les réseaux sociaux, la légende britannique rappelle que son combat contre les addictions reste l'une de ses plus grandes victoires.

Sir Elton John continue d'inspirer bien au-delà de la musique. Le chanteur britannique a célébré un moment particulièrement important de sa vie en annonçant qu'il était désormais abstinent depuis 36 ans. Un anniversaire hautement symbolique, qu'il a choisi de partager avec ses millions de fans à travers une publication sobre, mais chargée de gratitude.

Un message simple pour une grande victoire

Sur Instagram, Elton John a publié une photo de lui levant un verre sans alcool, accompagnée d'un message qui résume le chemin parcouru : "36 years sober today. Raising a 0% glass to life. Grateful for every single day." ("36 ans de sobriété aujourd'hui. Je lève mon verre à 0 % à la vie. Reconnaissant pour chaque jour")

Cette publication a rapidement suscité une vague de réactions. Fans, artistes et proches ont salué la détermination du musicien, dont le parcours de reconstruction est devenu une véritable source d'inspiration.

Un long combat contre les addictions

Avant de retrouver une vie plus apaisée, Elton John a longtemps lutté contre ses dépendances à l'alcool et à la cocaïne. Au sommet de sa carrière, ces addictions ont profondément affecté son quotidien, ses relations et sa santé.

Dans son autobiographie Me, publiée en 2019, l'artiste revient avec une grande franchise sur cette période sombre. Il y explique avoir utilisé les substances pour fuir ses difficultés personnelles, jusqu'à réaliser qu'il devait changer radicalement de vie.

Son entrée en cure de désintoxication en 1990 marque un tournant décisif. Depuis, le chanteur évoque régulièrement l'importance du soutien reçu et de son engagement quotidien pour préserver sa sobriété.

Une nouvelle vie tournée vers les autres

Au fil des années, Elton John est devenu un fervent défenseur de la prévention et de l'accompagnement des personnes confrontées aux addictions. Il n'a jamais hésité à partager son expérience afin d'encourager celles et ceux qui traversent des épreuves similaires.

Cette stabilité retrouvée lui a également permis de se consacrer pleinement à sa famille. Marié à David Furnish et père de deux enfants, il évoque souvent sa sobriété comme l'une des plus grandes réussites de son existence.

Un symbole d'espoir

En célébrant ses 36 ans d'abstinence, Elton John rappelle qu'il est possible de reconstruire sa vie, même après les périodes les plus difficiles. Ce nouveau cap témoigne de sa force de caractère et de sa volonté de transformer une histoire personnelle douloureuse en message d'espoir.

À 79 ans, la légende de Rocket Man continue ainsi de marquer les esprits, non seulement par son immense carrière musicale, mais aussi par son parcours de vie, devenu un exemple de résilience pour des millions de personnes à travers le monde.