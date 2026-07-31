Par Rémi N

Tom Morello ouvre un nouveau chapitre de sa carrière solo. Le guitariste de Rage Against The Machine a annoncé la sortie de Everyone Gets Everything They Want, un album qui marque son retour à un rock plus direct et s'entoure d'invités prestigieux comme Serj Tankian, Kneecap ou Beartooth. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce projet très attendu.

Tom Morello est de retour avec un nouveau projet d'envergure. Le guitariste de Rage Against The Machine a officialisé la sortie de Everyone Gets Everything They Want, un album attendu le 25 septembre qui marque un retour à un son plus frontal et résolument rock. Accompagné de nombreux invités issus de la scène metal, punk et alternative, le musicien américain promet un disque mêlant riffs explosifs, collaborations inattendues et textes engagés.

Cette annonce s'accompagne de la sortie d'un nouveau single, Date Night, qui confirme la direction artistique d'un album déjà présenté comme l'un des rendez-vous rock majeurs de la rentrée.

Tom Morello annonce Everyone Gets Everything They Want

Plus de trente ans après avoir révolutionné le rock avec Rage Against The Machine, Tom Morello continue de multiplier les projets. Après les expérimentations électroniques de la série The Atlas Underground, le guitariste revient cette fois avec un album qui remet les guitares au premier plan.

Intitulé Everyone Gets Everything They Want, ce nouveau disque paraîtra le 25 septembre chez Mom + Pop Music. Il comprendra dix titres et réunira plusieurs artistes issus d'horizons très différents, une habitude pour Morello, qui aime depuis longtemps brouiller les frontières entre les genres musicaux.

Des collaborations qui attirent déjà l'attention

L'une des grandes forces de cet album réside dans son impressionnante liste d'invités.

Le chanteur de System Of A Down, Serj Tankian, figure sur plusieurs morceaux, tandis que les rappeurs irlandais de Kneecap apporteront leur énergie contestataire. Le groupe américain Beartooth participe également au projet, tout comme Roman Morello, le fils du guitariste, qui apparaît sur plusieurs compositions.

Ce mélange d'artistes venus du metal, du punk, du rock alternatif et du hip-hop illustre une nouvelle fois la volonté de Tom Morello de construire des passerelles entre différentes scènes musicales.

"Date Night", un premier aperçu chargé de sens

Pour accompagner l'annonce de l'album, Tom Morello a dévoilé Date Night, un morceau dont le titre peut surprendre.

Derrière cette appellation se cache pourtant une histoire inspirée de faits réels : celle de trois adolescents néerlandais engagés dans la résistance contre l'occupation nazie durant la Seconde Guerre mondiale.

Comme souvent chez le guitariste américain, la musique devient un moyen d'aborder des sujets politiques et sociaux. Depuis les débuts de Rage Against The Machine, Morello revendique un rock engagé, et ce nouvel album ne semble pas faire exception.

Plusieurs singles dévoilés avant la sortie

L'annonce de Everyone Gets Everything They Want intervient après plusieurs publications successives.

Les fans ont déjà pu découvrir Adjourn It, enregistré avec Serj Tankian et Roman Morello, mais aussi Everything Burns avec Beartooth ou encore Soldier in the Army of Love.

Ces premiers extraits montrent un album plus organique que ses précédentes productions solo. Les riffs y occupent une place centrale, tout en laissant de l'espace aux expérimentations sonores qui font partie de l'identité musicale de Tom Morello.

Roman Morello, la relève de la famille

Autre élément marquant de ce nouvel album : la présence de Roman Morello.

Le jeune musicien, âgé de seulement 15 ans, participe à plusieurs morceaux et signe même certaines compositions avec son père. Tom Morello n'a jamais caché son admiration pour le talent de son fils, qu'il considère comme l'un des jeunes guitaristes les plus prometteurs de sa génération.

Cette collaboration apporte une dimension personnelle au projet et témoigne d'une volonté de transmettre autant que de créer.

Une actualité particulièrement chargée

La sortie de l'album ne constitue qu'une partie des projets de Tom Morello.

Le musicien lancera également le Power to the People Festival, un nouvel événement qui réunira plusieurs figures majeures du rock et de la musique engagée. Bruce Springsteen, Foo Fighters, Joan Baez, Public Enemy, Killer Mike ou encore Dave Matthews figurent parmi les premiers artistes annoncés.

En parallèle, une tournée accompagnera la sortie de l'album aux États-Unis avant de se poursuivre au Canada en 2027.

Pourquoi ce nouvel album est déjà très attendu

Avec Everyone Gets Everything They Want, Tom Morello semble renouer avec ce qui a fait sa réputation : des riffs immédiatement reconnaissables, des chansons puissantes et un discours qui assume pleinement ses prises de position.

Les premiers morceaux dévoilés laissent entrevoir un album plus rock, plus direct et probablement plus accessible que ses précédents projets solo, tout en conservant l'ADN créatif qui a fait de Morello l'un des guitaristes les plus influents de sa génération.

Entre ses collaborations prestigieuses, son retour à un son plus brut et son actualité particulièrement dense, Everyone Gets Everything They Want s'impose déjà comme l'un des albums rock les plus attendus de cette fin d'année.