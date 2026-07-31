Par Rémi N

Shavo Odadjian s'apprête à troquer sa basse pour les plateaux de tournage. Le bassiste de System of a Down rejoint le casting de la saison 2 de Dexter: Resurrection, où il incarnera un personnage encore entouré de mystère, promettant une nouvelle facette de son parcours artistique.

Le bassiste de System of a Down, Shavo Odadjian, s'offre une nouvelle expérience loin des scènes de concert. Le musicien fera une apparition dans la saison 2 de Dexter: Resurrection, la suite de la célèbre série portée par Michael C. Hall.

Selon plusieurs médias américains, Shavo Odadjian incarnera un personnage nommé R.H. Martin, décrit comme un antagoniste. Si les détails de son rôle restent pour l'instant tenus secrets, les premières informations laissent entendre qu'il pourrait croiser la route de Dexter Morgan dans l'un des nouveaux arcs narratifs de cette deuxième saison.

Ce ne sera pas une première pour le bassiste devant la caméra. Au fil des années, Shavo Odadjian est apparu dans plusieurs productions, notamment des clips musicaux, et s'est essayé à la comédie à quelques reprises. Son arrivée dans Dexter: Resurrection marque toutefois son projet télévisé le plus médiatisé à ce jour.

La série, diffusée depuis 2025, poursuit les aventures du célèbre tueur en série Dexter Morgan après les événements de Dexter: New Blood. Michael C. Hall y reprend son rôle emblématique, entouré d'un casting prestigieux composé notamment de Peter Dinklage, Uma Thurman et David Zayas. La saison 2 accueillera également plusieurs nouveaux visages, parmi lesquels Brian Cox, Dan Stevens, le catcheur Chris Jericho, Kane Hodder et désormais Shavo Odadjian.

Cette incursion dans l'univers de Dexter confirme la volonté du musicien d'explorer de nouveaux horizons artistiques. Une parenthèse qui n'empêche pas System of a Down de rester actif sur scène, le groupe continuant d'assurer des concerts événementiels malgré l'absence de nouvel album studio depuis Hypnotize et Mezmerize.

Les fans devront patienter jusqu'à la diffusion de la deuxième saison de Dexter: Resurrection pour découvrir Shavo Odadjian dans la peau de ce mystérieux personnage, dont le rôle exact est encore gardé secret par la production.