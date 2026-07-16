System Of A Down : Le groupe américain fait huer Oasis en plein concert à Londres

Par Lucas Brunel

Lors de son passage à Londres, System Of A Down a offert un moment particulièrement inattendu en s’attaquant verbalement à l’un des groupes les plus emblématiques du Royaume-Uni : Oasis.

Le rock est souvent fait de rivalités, de provocations et de petites guerres symboliques. Mais lors de son passage à Londres, System Of A Down a offert un moment particulièrement inattendu en s’attaquant verbalement à l’un des groupes les plus emblématiques du Royaume-Uni : Oasis.

Alors qu’ils se produisaient au Tottenham Hotspur Stadium, les membres de System Of A Down ont surpris leurs fans en lançant une pique envers les frères Gallagher, provoquant une réaction immédiate du public britannique. Un épisode qui rappelle que l’esprit rock’n’roll repose aussi sur le goût de la provocation.

Daron Malakian relance la rivalité avec Oasis

Pendant l’interprétation du titre « Needles », le guitariste Daron Malakian a décidé de s’amuser avec une vieille histoire opposant les deux univers musicaux. Face à un public londonien, il a comparé Oasis au thème du morceau avant d’inviter les spectateurs à manifester leur mécontentement envers le groupe de Manchester.

La réaction ne s’est pas fait attendre : une partie de la foule a suivi le mouvement et s’est mise à huer Oasis, créant une scène aussi surprenante qu’amusante. Voir un groupe américain réussir à faire réagir un public anglais contre l’une des plus grandes icônes du britpop restera comme un moment insolite de cette tournée.

Une vieille histoire entre Noel Gallagher et System Of A Down

Derrière cette provocation se cache une ancienne rivalité. Au fil des années, Noel Gallagher, guitariste et principal compositeur d’Oasis, n’a jamais hésité à donner son avis sur d’autres artistes, parfois de manière très directe.

Ses critiques envers certains groupes de la scène metal avaient notamment alimenté quelques tensions avec System Of A Down, dont le style mélange heavy metal, nu metal, influences arméniennes et expérimentations sonores.

Mais cette attaque à Londres semble davantage relever du chambrage rock que d’un véritable conflit. À l’image des grandes rivalités entre artistes, elle nourrit surtout les discussions entre fans et rappelle une époque où les groupes n’hésitaient pas à se provoquer publiquement.

System Of A Down fidèle à son esprit provocateur

Depuis ses débuts, System Of A Down s’est construit une réputation de groupe imprévisible. Avec des morceaux comme « Chop Suey! », « Toxicity » ou « B.Y.O.B. », la formation menée par Serj Tankian et Daron Malakian a toujours mélangé puissance musicale, humour décalé et messages engagés.

Cette séquence face au public londonien s’inscrit donc parfaitement dans leur ADN : créer un moment dont tout le monde parlera après le concert.

Alors que Oasis continue de fasciner les fans du monde entier avec son héritage monumental dans l’histoire du rock britannique, System Of A Down vient rappeler que la scène rock reste un terrain où les provocations, les rivalités et les surprises ont encore toute leur place.