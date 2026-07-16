The Beatles : Ringo Starr approuve Barry Keoghan qui joue son rôle pour le biopic du groupe

Par Lucas Brunel

Le projet de biopic consacré aux Beatles continue de faire parler de lui. Alors que la production se prépare activement, Ringo Starr a donné sa bénédiction à Barry Keoghan, choisi pour incarner le légendaire batteur du groupe dans cette ambitieuse saga cinématographique.

Le projet de biopic consacré aux Beatles continue de faire parler de lui. Alors que la production se prépare activement, Ringo Starr a donné sa bénédiction à Barry Keoghan, choisi pour incarner le légendaire batteur du groupe dans cette ambitieuse saga cinématographique.

Pour réussir à se glisser dans la peau de l’un des musiciens les plus célèbres de l’histoire du rock, Barry Keoghan a privilégié une méthode simple mais essentielle : rencontrer directement celui qu’il doit interpréter. L’acteur irlandais a ainsi passé du temps avec Ringo Starr afin de mieux comprendre sa personnalité, son attitude et son parcours.

« Il est venu chez moi un jour pendant quelques heures, et on a simplement passé du temps ensemble comme des gens normaux, et il en a tiré ce qu'il a pu », a expliqué Ringo Starr. Une rencontre qui semble avoir convaincu le musicien, qui n’a aucun doute sur la capacité de l’acteur à rendre hommage à son histoire.

Interrogé sur les chances de succès de Barry Keoghan dans ce rôle, le batteur des Beatles n’a pas hésité une seconde, répondant simplement par un « oui » clair et affirmatif. « Nous sommes tous ravis. C'est un excellent acteur. Je pense que je suis entre de bonnes mains », a confié Ringo Starr à TMZ, quelques jours après avoir célébré ses 86 ans, le 7 juillet.

Un casting prestigieux pour raconter l’histoire des Beatles

Ce nouveau projet réalisé autour des Fab Four réunira quatre jeunes acteurs chargés d’incarner les membres du groupe mythique. Barry Keoghan interprétera donc Ringo Starr, tandis que Harris Dickinson jouera John Lennon, Paul Mescal prêtera ses traits à Paul McCartney et Joseph Quinn incarnera George Harrison.

Le mois dernier, le quatuor a d’ailleurs été aperçu en costumes sur le plateau de tournage, marquant officiellement le début de la production. Ces premières images ont renforcé l’attente autour de ce projet qui ambitionne de proposer une nouvelle vision de l’histoire des Beatles, en explorant les parcours individuels de chacun des membres du groupe.

Prévue pour une sortie en salles en avril 2028, cette série de films consacrée aux Beatles s’annonce déjà comme l’un des événements cinématographiques et musicaux les plus attendus des prochaines années. Avec l’approbation de Ringo Starr, Barry Keoghan semble avoir obtenu la validation la plus importante pour réussir son entrée dans la légende du rock.