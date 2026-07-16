Phil Collins revient sur ses addictions à l'alcool et révèle comment Eric Clapton l'a aidé

Par Lucas Brunel

Phil Collins a décidé de revenir avec beaucoup de sincérité sur l’une des périodes les plus sombres de sa vie.

Phil Collins a décidé de revenir avec beaucoup de sincérité sur l’une des périodes les plus sombres de sa vie. L’ancien leader de Genesis, figure incontournable du rock britannique, s’est confié sur ses problèmes d’alcool et sur le rôle essentiel joué par son ami Eric Clapton, qui l’a aidé à sortir d’une spirale dangereuse.

Après plusieurs décennies passées au sommet de la musique mondiale, entre succès avec Genesis et une immense carrière solo, Phil Collins pensait avoir traversé toutes les tempêtes. Pourtant, c’est après avoir ralenti son activité musicale que l’artiste a commencé à perdre pied. Confronté à la solitude et à un profond sentiment de vide, il s’est progressivement réfugié dans l’alcool.

Dans ses mémoires, le chanteur et batteur raconte des moments d’une grande détresse, passés seul dans sa maison en Suisse, où il se retrouvait face à ses propres difficultés personnelles.

"Nuit après nuit, je me retrouvais allongé sur mon lit, les yeux rivés à travers une lucarne sur le ciel gris de Suisse, à maudire ma vie. Je suis tout seul, à part mes bons amis Johnnie Walker et Grey Goose."

Une addiction arrivée après des décennies de succès

Ce qui marque particulièrement dans le témoignage de Phil Collins, c’est que sa dépendance est apparue à un moment inattendu de son existence. Contrairement à de nombreux artistes ayant connu des excès pendant les grandes années de la musique, il explique ne pas avoir sombré durant les périodes les plus intenses de sa carrière.

L’artiste évoque avec étonnement le fait que son combat contre l’alcool a commencé alors qu’il avait déjà connu plusieurs décennies de gloire.

"Il m’a fallu attendre l’âge de 55 ans pour devenir alcoolique."

Une situation qu’il explique notamment par le changement brutal de rythme après son retrait temporaire de la scène.

"J’ai traversé les années 1960 enivrantes, les années 1970 psychédéliques, les années 1980 fastueuses, les années 1990 trépidantes. J’étais à la retraite, comblé, puis j’ai sombré. Parce que, tout à coup, j’avais trop de temps libre."

Pour Phil Collins, cette période a représenté une véritable épreuve, mais il estime aujourd’hui avoir réussi à s’en sortir malgré la gravité de son état.

"C’est une épreuve que j’ai traversée, et j’ai eu la chance d’y survivre. J’ai frôlé la mort de très près."

Eric Clapton, une main tendue dans un moment difficile

Lors d’un entretien avec le journaliste Mark Blake pour le magazine MOJO, Phil Collins a également raconté comment Eric Clapton lui a apporté son soutien au début des années 2010.

Connaissant lui-même les difficultés liées aux addictions, le guitariste britannique a encouragé son ami à intégrer le Crossroads Centre, un établissement spécialisé dans l’accompagnement des personnes souffrant de dépendances et fondé par Clapton.

Initialement prévu pour une durée de six semaines, le séjour de Phil Collins n’a finalement duré qu’un mois. Le musicien a choisi de quitter le centre plus tôt afin de reprendre la route pour une tournée déjà programmée.

Malgré cette sortie anticipée, le chanteur reconnaît l’importance de cette aide et de cette prise de conscience. Aujourd’hui, son témoignage met en lumière une facette plus intime d’une légende du rock, loin des projecteurs et des records de ventes.

Avec cette confession, Phil Collins rappelle que même les plus grandes stars peuvent traverser des moments de fragilité, mais aussi que le soutien des proches peut parfois changer le cours d’une vie.