Genesis : L'histoire de "Invisible Touch", l'album qui marqué l'apogée de l'ère Phil Collins

Sorti en 1986, Invisible Touch est souvent considéré comme le sommet commercial de Genesis et l’un des albums les plus emblématiques de l’ère Phil Collins

Sorti en 1986, Invisible Touch est souvent considéré comme le sommet commercial de Genesis et l’un des albums les plus emblématiques de l’ère Phil Collins. À mi-chemin entre rock progressif et pop ultra-efficace, ce disque a propulsé le groupe britannique au rang de superstars mondiales.

Un virage assumé vers la pop

Après les années 1970 marquées par le rock progressif complexe de Peter Gabriel puis la transition progressive vers un son plus accessible, Genesis arrive dans les années 80 avec une formule parfaitement maîtrisée.

Avec Invisible Touch, le groupe assume pleinement une direction plus pop, sans totalement renier ses racines. Les structures sont plus directes, les refrains immédiatement mémorables, et la production typiquement 80’s est au cœur du son.

Ce virage n’est pas un hasard : Phil Collins, déjà star en solo, influence fortement l’identité musicale du groupe à cette période.

Un album porté par des hits mondiaux

L’un des points les plus impressionnants de Invisible Touch, c’est la série de singles qui ont dominé les charts internationaux :

Invisible Touch

Land of Confusion

Tonight, Tonight, Tonight

Throwing It All Away

In Too Deep

Chacun de ces morceaux a contribué à installer Genesis sur les radios du monde entier, notamment aux États-Unis où le groupe connaît son plus grand succès.

Entre pop et héritage progressif

Malgré son orientation très accessible, Invisible Touch n’abandonne pas totalement les ambitions progressives du groupe. Le morceau “Domino”, par exemple, s’étend sur plus de 10 minutes et alterne plusieurs ambiances, rappelant le Genesis des années 70.

Ce mélange entre efficacité pop et complexité musicale fait de l’album une œuvre hybride, parfois critiquée à sa sortie, mais aujourd’hui reconnue comme un équilibre unique dans la discographie du groupe.

L’apogée de l’ère Phil Collins

Pour beaucoup, Invisible Touch représente le point culminant de la période Phil Collins au sein de Genesis. Le groupe atteint alors une popularité mondiale massive, remplissant les stades et dominant les classements.

C’est aussi une époque où les membres du groupe sont au sommet de leur créativité… et de leur exposition médiatique.

Un album culte des années 80

Avec son son typiquement 80’s, ses synthétiseurs omniprésents et ses refrains accrocheurs, Invisible Touch est devenu un symbole d’une décennie entière.

Aujourd’hui encore, il reste l’un des albums les plus connus de Genesis, autant aimé que débattu, mais impossible à ignorer dans l’histoire du rock.

Un héritage toujours vivant

Plus de 35 ans après sa sortie, Invisible Touch continue de faire danser les foules et de diviser les puristes du rock progressif. Mais une chose est certaine : sans cet album, Genesis n’aurait jamais atteint un tel niveau de gloire internationale.

Un disque charnière, entre deux mondes, et surtout l’empreinte indélébile de Phil Collins au sommet de son influence.