Genesis : Quand Phil Collins est devenu le batteur du groupe... grâce à une piscine !

Une audition pas comme les autres !

En 1970, le jeune groupe Genesis traverse une période charnière. Après le départ de John Mayhew – troisième batteur à quitter la formation après Jonathan Silver et Chris Stewart – Peter Gabriel et ses camarades se retrouvent une fois de plus sans frappeur derrière les fûts. La décision est prise : lancer de nouvelles auditions pour trouver enfin la perle rare.

C’est à ce moment qu’apparaît un certain Phil Collins. Le futur prodige explique, des années plus tard lors d’une interview à l’Ultimate Classic Rock Night, qu’il enchaînait alors les auditions, sans grand succès. « Je n’avais jamais écouté Genesis », admettra-t-il, « j’en avais seulement entendu parler. » Et pourtant, c’est précisément cette rencontre imprévue qui allait changer l’histoire du rock.

Les sessions se déroulent à la ferme des parents de Peter Gabriel, en plein air. Le temps est radieux, l’ambiance décontractée. Plusieurs candidats attendent leur tour, et la maison dispose… d’une piscine. L’anecdote est devenue légendaire : « Peter m’a dit : Pourquoi ne pas piquer une tête en attendant ton tour ? », raconte Phil Collins.

Le batteur s’exécute et plonge. De l’eau, il entend les morceaux que jouent les candidats avant lui. Coup de génie ou simple hasard, cette écoute attentive va tout changer. « Comme ça, j’ai pu apprendre les chansons. Quand mon tour est arrivé, je les connaissais déjà et j’ai joué avec assurance. C’est comme ça que j’ai décroché le poste ! »

Un plongeon dans l’histoire du rock

Ce détail presque anecdotique s’avérera décisif. Ce plongeon improvisé a non seulement permis à Phil Collins d’intégrer le groupe, mais il a aussi façonné l’avenir de Genesis, qui deviendra l’une des formations phares de la scène progressive puis pop-rock mondiale.

Même Peter Gabriel l’a reconnu par la suite : « Quelque chose a radicalement changé lorsque Phil a rejoint le groupe. C’était un vrai batteur, il avait quelque chose que je ne pense pas avoir jamais eu auparavant avec les membres précédents. »

Un après-midi ensoleillé, une audition improvisée et une piscine… Voilà comment un jeune musicien sur le point de tout abandonner est devenu la pierre angulaire d’un groupe de légende.