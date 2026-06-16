16 juin 1999 : Phil Collins reçoit son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Ce 16 juin 1999 marque une étape symbolique dans la carrière de Phil Collins, figure incontournable de la pop-rock mondiale. À Los Angeles, sur le mythique Hollywood Boulevard, le chanteur britannique reçoit son étoile sur le prestigieux Hollywood Walk of Fame, consacrant plusieurs décennies de succès.

Un artiste majeur du rock et de la pop

À cette époque, Phil Collins est déjà une légende vivante. D’abord batteur puis chanteur du groupe culte Genesis, il s’impose ensuite en solo comme l’un des artistes les plus influents des années 80 et 90.

Avec des titres devenus cultes comme “In the Air Tonight”, “Another Day in Paradise” ou encore “Against All Odds”, il domine les charts internationaux et marque plusieurs générations d’auditeurs.

De Genesis au succès mondial en solo

Avant sa carrière solo, Phil Collins s’est fait connaître au sein de Genesis, groupe emblématique du rock progressif britannique. Son arrivée au chant après le départ de Peter Gabriel transforme progressivement la formation vers un son plus accessible et grand public.

Cette double carrière, à la fois dans Genesis et en solo, fait de lui un artiste rare, capable de briller dans plusieurs univers musicaux.

Une reconnaissance gravée à Hollywood

La cérémonie du Hollywood Walk of Fame est un moment fort. Devant les médias et les fans, Phil Collins reçoit son étoile dans la catégorie Recording, saluant son immense contribution à la musique.

Cette distinction symbolise son statut d’icône mondiale, à la croisée du rock, de la pop et de la soul, et confirme son influence durable sur la scène internationale.

Une carrière toujours en mouvement

À la fin des années 90, Phil Collins ne ralentit pas. Il multiplie les projets, notamment dans le cinéma avec Disney, et participe à la bande originale du film “Tarzan”, sorti peu après.

Cette étoile vient donc couronner une carrière déjà exceptionnelle, tout en annonçant une nouvelle étape dans son parcours artistique.

Une légende du rock gravée à jamais

Avec cette distinction, Phil Collins entre définitivement dans le cercle très fermé des artistes immortalisés à Hollywood. Une reconnaissance qui confirme son statut de figure majeure de la musique internationale, dont l’héritage continue d’influencer le rock et la pop moderne.