AC/DC : Brian Johnson frôle l’accident sur scène après la chute d’un canon de la scénographie

Par Fanélie Nava

Le chanteur d’AC/DC, Brian Johnson, a échappé de peu à un accident lors d’un concert du groupe. Un élément de la célèbre mise en scène avec des canons a chuté dangereusement sur scène, provoquant une grosse frayeur pendant le spectacle.

Les fans d’AC/DC ont assisté à un moment particulièrement inquiétant lors du concert du groupe à Las Vegas. Alors que la formation australienne interprétait son titre emblématique "For Those About to Rock (We Salute You)", connu pour son final accompagné de canons de scène, un élément de la scénographie a rencontré un problème technique.

Selon plusieurs vidéos diffusées par des spectateurs, une partie d’un canon utilisé pour le spectacle s’est déplacée brutalement avant de tomber à proximité de Brian Johnson, le légendaire chanteur du groupe. Le projectile de scène aurait atterri à seulement quelques centimètres de l’artiste, qui a immédiatement réagi avant de poursuivre sa performance.

Malgré cette frayeur, le frontman d’AC/DC n’aurait pas été blessé et a continué le concert comme si de rien n’était. Cette scène rappelle toutefois les risques liés aux immenses productions scéniques utilisées par les groupes de rock, où les effets pyrotechniques et les décors imposants font partie intégrante du spectacle.

Les fameux canons d’AC/DC font partie de l’identité visuelle du groupe depuis plusieurs décennies. Utilisés notamment lors du morceau "For Those About to Rock (We Salute You)", ils sont devenus un symbole des concerts du groupe, même si Brian Johnson avait déjà évoqué par le passé les dangers liés à ces effets de scène.

À plus de 70 ans, Brian Johnson continue donc de parcourir les scènes internationales avec AC/DC dans le cadre de la tournée Power Up, prouvant une nouvelle fois la longévité exceptionnelle du groupe de hard rock. Cet incident spectaculaire restera comme une nouvelle anecdote dans l’histoire mouvementée des concerts du groupe.