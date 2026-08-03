Phil Collins révèle avoir frôlé la mort : le combat d’une légende de la musique face à l’alcool

Par Fanélie Nava

L’ancien leader de Genesis et icône de la pop britannique Phil Collins est revenu sur une période sombre de sa vie. Le chanteur a raconté comment ses problèmes d’alcool ont gravement affecté sa santé, au point d’inquiéter ses proches et de voir ses enfants appelés à son chevet.

Pendant des décennies, Phil Collins a incarné l’un des plus grands noms de la musique internationale. Avec Genesis puis grâce à sa carrière solo, l’artiste britannique a marqué plusieurs générations avec des titres devenus cultes comme "In the Air Tonight", "Another Day in Paradise" ou "Against All Odds". Pourtant, derrière cette immense réussite, le chanteur a traversé une période extrêmement difficile liée à sa santé et à sa consommation d’alcool.

Dans plusieurs témoignages, Phil Collins a expliqué avoir connu une véritable descente aux enfers après des années d’excès. L’artiste a reconnu que son rapport à l’alcool était devenu problématique et que cette période avait eu de lourdes conséquences sur son organisme. Il a notamment évoqué une pancréatite sévère, une maladie qui l’a conduit à prendre conscience de la gravité de sa situation.

Cette période a également été particulièrement éprouvante pour sa famille. Selon ses confidences, ses enfants ont été profondément inquiets face à la dégradation de son état de santé et certains proches ont craint pour sa vie. Le chanteur a expliqué que cette prise de conscience familiale avait joué un rôle important dans son envie de changer.

Après cette épreuve, Phil Collins a décidé de mettre fin à sa consommation d’alcool et d’entamer un nouveau chapitre de sa vie. L’artiste continue toutefois de faire face à des problèmes de santé liés notamment à des blessures physiques et à des difficultés de mobilité, qui ont marqué ses dernières années loin des scènes.

Malgré ces obstacles, la carrière de Phil Collins reste exceptionnelle. Avec des millions d’albums vendus, plusieurs récompenses internationales et une influence majeure sur la musique pop-rock, il demeure une figure incontournable. Aujourd’hui, son témoignage rappelle aussi la fragilité qui peut se cacher derrière la célébrité et l’importance du soutien des proches dans les moments difficiles.