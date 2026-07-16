Le nouvel album de Nickelback, « ​​Everything Under the Sun », sort le 30 octobre. Écoutez le single « Rattle the Cage ».

Par Lucas Brunel

La chanson dévoilée est le fruit d'une collaboration avec John 5.

Les fans de rock peuvent se réjouir : Nickelback est officiellement de retour avec un nouvel album studio. Le groupe canadien a annoncé la sortie de « Everything Under The Sun », prévue pour le 30 octobre 2026, tout en dévoilant son premier single, « Rattle The Cage », enregistré avec le guitariste John 5. Un morceau explosif qui marque le début d’une nouvelle ère pour l’un des groupes les plus populaires de ces dernières décennies.

Nickelback ouvre un nouveau chapitre avec « Everything Under The Sun »

Après « Get Rollin’ », sorti en 2022, Nickelback s’apprête donc à dévoiler son nouvel album studio. Avec « Everything Under The Sun », le groupe poursuit une aventure commencée il y a plus de trente ans, tout en affichant une nouvelle énergie.

Cette nouvelle période arrive alors que le groupe connaît un véritable regain de popularité. Le succès du documentaire « Hate to Love: Nickelback », consacré à leur parcours et à leur relation particulière avec le public, ainsi que le triomphe du « Get Rollin’ World Tour », la tournée la plus rapide et la plus suivie de leur carrière, ont confirmé l’impact durable de la formation menée par Chad Kroeger.

Un album entre puissance rock et émotion

Avec « Everything Under The Sun », Nickelback promet de réunir tous les ingrédients qui ont construit son identité musicale. L’album devrait alterner entre grands hymnes rock taillés pour les stades, morceaux plus introspectifs, mélodies accrocheuses et guitares puissantes.

Fidèle à son ADN, le groupe mise une nouvelle fois sur cette capacité à mélanger l’énergie du rock moderne, des refrains fédérateurs et une dimension émotionnelle qui a toujours séduit des millions de fans à travers le monde.

« Rattle The Cage », un premier single explosif avec John 5

Pour lancer cette nouvelle aventure, Nickelback a choisi « Rattle The Cage », un titre enregistré avec John 5, célèbre guitariste notamment connu pour ses collaborations avec plusieurs grandes figures du rock et du metal.

Avec ses riffs percutants, ses refrains puissants et son énergie communicative, le morceau offre un premier aperçu de ce que réserve « Everything Under The Sun ». Le titre retranscrit parfaitement l’intensité des concerts du groupe et cette connexion unique entre Nickelback et son public.

« Cet album révèle toutes les facettes de notre groupe », explique Chad Kroeger. « On y trouve des morceaux aussi percutants que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, des titres audacieux, et d'autres qui nous rappellent pourquoi nous jouons ensemble depuis si longtemps. »

Le chanteur ajoute également que « Rattle The Cage » était le choix idéal pour lancer ce nouveau chapitre : « Il incarne toute l’énergie que nous déployons sur scène chaque soir, et nous sommes impatients de le faire découvrir au public. »

Avec « Everything Under The Sun », Nickelback semble bien décidé à prouver une nouvelle fois qu’il reste l’un des groupes majeurs du rock international, capable de remplir les salles du monde entier et de continuer à écrire son histoire. Rendez-vous le 30 octobre 2026 pour découvrir ce nouvel album très attendu.