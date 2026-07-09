Nickelback bientôt de retour avec un nouvel album et donne un teaser à ses fans

Nickelback prépare son grand retour ! Le groupe canadien a commencé à attiser la curiosité de ses fans en dévoilant un mystérieux teaser sur ses réseaux sociaux, laissant entendre que de nouvelles chansons pourraient bientôt voir le jour.

Nickelback prépare son grand retour ! Le groupe canadien a commencé à attiser la curiosité de ses fans en dévoilant un mystérieux teaser sur ses réseaux sociaux, laissant entendre que de nouvelles chansons pourraient bientôt voir le jour.

Après plusieurs années d’attente, les membres de Nickelback semblent prêts à ouvrir un nouveau chapitre de leur carrière avec un nouvel album studio, le onzième de leur discographie. Le groupe n’a pour l’instant révélé ni le titre du disque, ni sa date de sortie, mais les premiers indices laissent penser que l’annonce officielle pourrait arriver prochainement.

Un message mystérieux pour annoncer la suite

Dans une courte vidéo publiée en ligne, Nickelback a partagé une phrase intrigante : « This is where you come to get out what you’re going through… ». Un message qui semble inviter les auditeurs à retrouver l’univers du groupe et qui pourrait être lié à l’identité de ce futur projet musical.

Cette communication volontairement énigmatique rappelle la manière dont de nombreux artistes annoncent aujourd’hui leurs nouveaux albums, en laissant les fans spéculer avant de dévoiler davantage d’informations.

Un onzième album très attendu

Ce futur disque succédera à « Get Rollin’ », sorti en 2022, qui avait marqué le retour de Nickelback après une longue période sans album studio. Le bassiste Mike Kroeger avait déjà expliqué que le groupe travaillait activement sur de nouvelles compositions et que l’enregistrement avançait bien.

Avec ce nouvel album, Chad Kroeger et ses partenaires souhaitent poursuivre une aventure commencée au début des années 2000 et qui a permis à Nickelback de devenir l’un des groupes de rock canadien les plus populaires au monde.

Nickelback continue d’écrire son histoire

Depuis ses débuts, le groupe a connu un succès international grâce à des titres devenus incontournables comme « How You Remind Me », « Photograph » ou encore « Rockstar ». Malgré les nombreuses critiques dont il a parfois fait l’objet, Nickelback conserve une immense communauté de fans et reste une formation majeure de la scène rock.

Alors que le mystère plane encore autour de ce nouveau projet, une chose semble certaine : Nickelback est prêt à faire du bruit en 2026 avec un nouvel album qui pourrait marquer une nouvelle étape dans son parcours. Les fans n’ont plus qu’à attendre la prochaine annonce du groupe.