Une publicité qui vient de secouer internet !

Les légendes canadiennes du hard rock, Nickelback, viennent de secouer Internet. Leur tube culte « How You Remind Me », quadruple disque de platine depuis 2001, a été complètement réinventé… pour une pub. Et pas n’importe laquelle : celle des Cheetos Flamin' Hot Dill Pickle.

La surprise ? Megan Thee Stallion, la rappeuse multi-platine, s’invite sur le morceau remixé. Ensemble, ils ont réécrit les paroles pour célébrer le retour de cette saveur épicée et audacieuse, pendant que Megan pose ses couplets pleins d’humour et de références aux chips.

La campagne prend vie dans une vidéo de 4 minutes, intitulée « Pickle's Back », où Nickelback et Megan se lancent dans un braquage complètement déjanté au siège de Cheetos. Une scène qui mélange action, comédie et rock à fond.

Interrogée par Billboard, Megan confie :

« Je sais que ça paraît fou… mais quand on y regarde de plus près, on se dit : "Waouh, je ne savais pas que mes deux univers devaient se rencontrer de cette façon." »

Et elle n’en finit pas de revenir sur le poids nostalgique de la chanson :

« Grandir en écoutant How You Remind Me… elle est gravée dans ma mémoire. On l'entend tout le temps à la radio, dans les séries télé… on connaît les paroles par cœur sans même les avoir apprises. »

Travailler avec Nickelback a été un vrai défi créatif pour Megan :

« Quand j'ai eu l'opportunité de remixer ce morceau, je me suis dit : "Bon sang, qu'est-ce que je peux apporter pour rendre cette chanson encore plus sexy ?" »

Et visiblement, l’énergie a été réciproque :

« C'était vraiment amusant de trouver comment « Meg-ifier » Nickelback. Et ils étaient super enthousiastes. Je me demandais : "Est-ce que Nickelback sait qui je suis ?" Et quand on s'est rencontrés, ils étaient fans aussi. Nickelback, c'est trop cool ! »

Quand la chanson a été finalisée, Megan n’a pas caché son enthousiasme :

« Je me suis dit : "Ouais, je l'écouterais sans hésiter. Si ce n'était pas moi, je l'écouterais." »

Entre rock et rap, humour et nostalgie, ce remix improbable montre qu’on peut mixer deux univers musicaux très différents pour créer un résultat fun, explosif et… irrésistible. Nickelback et Megan Thee Stallion ont réussi à faire du classique un hymne pour… des chips. Et le monde entier regarde, bouche ouverte et Cheetos en main.