Billie Joe Armstrong et Travis Barker unissent leurs forces au sein du supergroupe Cretin Family, sous le nom des Ramones !

Le groupe, qui comprend également Tim Armstrong et CJ Ramone, fera ses débuts sur scène lors d'un événement célébrant le 50e anniversaire du légendaire groupe punk.

Les fans de punk rock ont de quoi se réjouir. À l'occasion du 50e anniversaire des Ramones, plusieurs figures emblématiques de la scène vont se retrouver au sein d'un tout nouveau supergroupe baptisé Cretin Family. Parmi eux, Billie Joe Armstrong de Green Day, Travis Barker de Blink-182, Tim Armstrong de Rancid et CJ Ramone uniront leurs talents pour rendre hommage à l'un des groupes les plus influents de l'histoire du rock.

Un concert exceptionnel pour célébrer les 50 ans des Ramones

Le tout premier concert de Cretin Family est prévu le 30 août au Hollywood Forever Cemetery de Los Angeles, dans le cadre de l'hommage officiel organisé pour célébrer les 50 ans des Ramones. Ce rendez-vous s'annonce déjà comme un événement incontournable pour tous les passionnés de punk rock, réunissant plusieurs générations de musiciens marqués par l'héritage du légendaire quatuor new-yorkais.

En associant des membres de Green Day, Blink-182, Rancid et un ancien membre des Ramones, cette formation éphémère promet une célébration explosive de l'œuvre du groupe qui a révolutionné le rock à partir du milieu des années 1970.

Billie Joe Armstrong : "L'esprit des Ramones vit toujours"

Dans une déclaration officielle, Billie Joe Armstrong a tenu à rappeler l'influence toujours intacte des Ramones sur la scène musicale actuelle.

« L'esprit des Ramones vit dans chaque concert punk improvisé, chaque club punk et chaque festival. De génération en génération, des originaux et des marginaux deviennent fans des Ramones. Les jeunes sont influencés par les Ramones sans même s'en rendre compte. Longue vie aux Ramones ! »

Pour le leader de Green Day, les Ramones continuent d'inspirer de nouveaux artistes et de transmettre leur énergie brute à travers toute la culture punk.

Travis Barker et Tim Armstrong rendent hommage à leurs héros

De son côté, Travis Barker n'a pas caché son enthousiasme à l'idée de participer à cette célébration.

« Les Ramones sont un modèle. Le punk rock ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans eux. Je suis honoré de célébrer les 50 ans de l’un des plus grands groupes de tous les temps. »

Même émotion pour Tim Armstrong, qui considère le groupe new-yorkais comme sa plus grande source d'inspiration.

« Depuis que j’ai entendu les Ramones pour la première fois, la musique n’a plus jamais été la même. C’est mon groupe préféré de tous les temps. J’ai hâte de jouer ces morceaux incroyables des Ramones avec mes amis CJ, Travis et Billie. Ça va être dingue ! »

Une réunion de légendes du punk rock

Avec Billie Joe Armstrong, Travis Barker, Tim Armstrong et CJ Ramone réunis sous la bannière de Cretin Family, cet hommage s'annonce comme l'un des moments forts de l'année pour les amateurs de punk rock. Plus qu'un simple concert anniversaire, cette performance célébrera l'héritage intemporel des Ramones, dont l'influence continue de résonner près de cinquante ans après leurs débuts.

Le 30 août, les regards des fans seront tournés vers Los Angeles pour assister à une soirée qui promet d'être aussi historique qu'explosive.