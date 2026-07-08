Green Day sort un nouveau single intitulé « I'm Never Gonna RIP », le premier extrait de la bande originale du film « Nimrods ».

L'album, composé de 30 chansons, sortira le 31 juillet.

Green Day est de retour avec un nouveau morceau inédit ! Le groupe californien vient de dévoiler « I’m Never Gonna RIP », un titre spécialement enregistré pour la bande originale de « Nimrods : A Green Day Comedy », un film qui reviendra sur les premières années de la formation américaine.

Prévu dans les salles américaines le 14 août, ce long-métrage s’inspire des débuts de Green Day et de son ascension dans la scène punk rock de la baie de San Francisco. À travers cette comédie, le groupe proposera un regard décalé sur ses premières aventures avant de devenir l’un des groupes majeurs du rock mondial.

Une bande originale riche de 30 titres

Pour accompagner la sortie du film, Green Day dévoilera une bande originale particulièrement ambitieuse. L’album, attendu le 31 juillet en CD, vinyles, cassette et plateformes numériques, comprendra pas moins de 30 morceaux.

Parmi eux, les fans retrouveront 22 chansons emblématiques de Green Day, couvrant différentes périodes de la carrière du groupe. De nombreux classiques seront donc réunis aux côtés de plusieurs nouveautés spécialement créées pour le film.

La bande originale contiendra notamment le nouveau single « I’m Never Gonna RIP », ainsi que quatre enregistrements live inédits captés au Palladium de Los Angeles, des performances qui apparaîtront également dans le film.

Des artistes invités et un groupe fictif au cœur du film

Au-delà de la musique de Green Day, la bande originale de « Nimrods : A Green Day Comedy » mettra également en avant plusieurs artistes. Les fans pourront découvrir des morceaux de The Paradox, Ultra Q et Mckenna Grace.

L’album donnera aussi une place importante à Analog Dogs, le groupe fictif au centre de l’histoire du film. Quatre titres de cette formation imaginaire viendront compléter cette bande-son pensée comme un véritable voyage dans l’univers de Green Day.

« I’m Never Gonna RIP », un nouveau morceau disponible partout

Pour annoncer cette sortie, Green Day a partagé le clip officiel de « I’m Never Gonna RIP », désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur la chaîne YouTube officielle du groupe.

Avec ce nouveau titre, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt et Tré Cool prolongent leur histoire avec leurs fans tout en ouvrant une nouvelle page autour de leur propre univers cinématographique. Après plus de trois décennies de carrière, le groupe continue de célébrer ses racines punk tout en proposant de nouveaux contenus aux amateurs de rock.

« Nimrods : A Green Day Comedy » s’annonce donc comme un rendez-vous incontournable pour les fans du groupe, entre nostalgie, humour et musique.