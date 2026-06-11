Green Day débarque au cinéma : Découvrez la bande annonce du film "Nimrods"

Retour dans les années 90 : Green Day débarque au cinéma pour jouer les mentors d'un trio de jeunes punks dans un road-trip qui s'annonce mythique

La bande-annonce complète de Nimrods, la comédie rock la plus attendue de l’été, vient tout juste de fuiter sur le web. Le pitch ? Un jeune trio d'ados décroche le Graal absolu : faire la première partie de leurs idoles lors d’un concert légendaire du Nouvel An, juste après leur avoir filé une vieille cassette démo. Prévu pour une sortie en salles le 14 août prochain aux États-Unis, le long-métrage promet déjà de devenir une référence absolue pour tous les nostalgiques de la scène punk.

Au casting de ce road-trip qui s'annonce complètement fou, on retrouve les jeunes talents Mason Thames, Kylr Coffman et Ryan Foust. Mais la véritable surprise, c’est que Billie Joe Armstrong et sa bande jouent leur propre rôle à l'écran. L’histoire s'inspire directement des galères et des aventures vécues par Green Day sur les routes américaines au tout début des années 90, juste avant que le raz-de-marée de l'album Dookie ne change leur vie en 1994. Évidemment, pour rejoindre le concert à l'autre bout du pays, notre trio de débutants va devoir traverser un périple parsemé de galères, de pannes de van et de situations totalement improbables.

En développement depuis le début de l'année dernière sous le nom de code New Years Rev, le film a finalement été rebaptisé Nimrods. Un clin d'œil direct et ultra-stylé au cinquième album culte du groupe, Nimrod, sorti en 1997. Pour rendre le film encore plus immersif et fidèle à l'ambiance des fosses de l'époque, le groupe n'avait pas hésité à impliquer directement sa communauté lors de la production.

"Recherche jeunes adultes punks, emo, hardcore, alternatifs et rockers âgés de 18 à 30 ans."

C’est l'appel au casting massif que Green Day avait lancé pour recruter des figurants capables de recréer l'énergie brute de leurs premiers concerts. Après un premier teaser mystérieux balancé en septembre dernier, cette nouvelle bande-annonce donne le ton : de l'humour, de la nostalgie et surtout une BO qui va nous donner envie de sauter partout.