L’histoire méconnue de Pink Floyd pendant les premiers pas de l’Homme sur la Lune

Par Yohan G

Le 20 juillet 1969, alors que Neil Armstrong marchait sur la Lune, les téléspectateurs britanniques ont découvert une improvisation inédite de Pink Floyd, devenue l’une des bandes-son les plus insolites de la conquête spatiale.

Tout le monde connaît la célèbre phrase de Neil Armstrong lors de ses premiers pas sur la Lune. Mais peu savent que cet instant historique a aussi été accompagné par Pink Floyd. Le 20 juillet 1969, la BBC consacrait une émission spéciale à la mission Apollo 11 et demanda au groupe britannique d’interpréter un morceau inédit en direct. Baptisée "Moonhead", cette longue improvisation instrumentale fut jouée au moment même où Armstrong foulait le sol lunaire, offrant une bande-son unique à l’un des plus grands événements du XXᵉ siècle.

À cette époque, Pink Floyd collaborait régulièrement avec la BBC, qui avait déjà fait appel au groupe pour plusieurs émissions. Pour cette soirée exceptionnelle, intitulée "So What if It's Just Green Cheese ? ", les musiciens partageaient l’affiche avec des scientifiques, des comédiens comme Ian McKellen et Judi Dench, ainsi que plusieurs artistes. Mais c’est bien leur jam session hypnotique qui a marqué les esprits, devenant l’un des moments les plus mémorables de cette retransmission historique.

Un morceau inédit... publié des années plus tard

Des années plus tard, David Gilmour confiera avoir vécu cette expérience comme un moment irréel. "C'était incroyable de composer un morceau pendant que des astronautes se tenaient sur la Lune", racontait-il. Resté longtemps inédit, "Moonhead" a finalement été publié officiellement en 2016 dans le coffret "The Early Years 1965-1972". Plus d'un demi-siècle après l'alunissage, cette histoire rappelle que Pink Floyd a, lui aussi, laissé son empreinte dans l'une des plus grandes aventures de l'humanité.