David Gilmour, jaloux d'Eric Clapton ? "Je dois reconnaître que j’envie un peu..."

D’après une interview relayée par Guitar Player, David Gilmour a surpris de nombreux fans en évoquant sans détour une forme de jalousie artistique envers Eric Clapton.

D’après une interview relayée par Guitar Player, David Gilmour a surpris de nombreux fans en évoquant sans détour une forme de jalousie artistique envers Eric Clapton. Une confession rare venant d’un musicien dont le nom est associé aux pages les plus emblématiques de Pink Floyd, et à un héritage musical pourtant colossal.

Mais derrière cette déclaration, il ne s’agit pas d’une rivalité frontale, plutôt d’une réflexion lucide sur deux parcours très différents dans l’histoire du rock.

Une confession surprenante de David Gilmour

Gilmour met des mots simples sur un sentiment rarement exprimé par les musiciens de ce calibre : une forme d’admiration teintée d’envie. Non pas envers le talent brut, mais envers la liberté de jeu et de répertoire dont bénéficie Eric Clapton.

La liberté musicale d’Eric Clapton

Gilmour explique qu’Eric Clapton bénéficie d’une marge de manœuvre que lui-même estime ne pas avoir au même degré. Là où Clapton peut puiser dans un vaste répertoire blues et adapter ses concerts avec une grande flexibilité, Gilmour est davantage lié à un catalogue plus identifié et attendu par le public.

Il confie ainsi :

« Je dois reconnaître que j’envie un peu la position d’Eric Clapton. Il a son propre répertoire et, grâce à sa culture blues, tout un catalogue de morceaux moins connus dans lequel il peut puiser. Il pourrait partir en tournée avec un groupe différent à chaque fois. C’est une situation assez enviable, même si la réalité est tout autre pour moi. »

Deux visions du rock et de la guitare

Cette comparaison met en lumière deux philosophies très différentes. D’un côté, Clapton, figure du blues-rock britannique, ancré dans une tradition musicale riche et flexible. De l’autre, Gilmour, maître du rock progressif atmosphérique, dont le jeu est indissociable de l’univers de Pink Floyd.

Un respect mutuel entre deux légendes

Au-delà de cette “jalousie” assumée, la déclaration traduit surtout une forme de lucidité artistique. Deux parcours, deux identités musicales, mais un respect évident entre deux géants de la guitare moderne.