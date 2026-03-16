La Black Strat de David Gilmour (Pink Floyd) est de nouveau mise aux enchères pour 14,5 millions de dollars, ce qui en fait la guitare la plus chère de l'histoire.

Le précédent record du monde était détenu par la Martin D-18E utilisée par Kurt Cobain lors du concert MTV Unplugged de Nirvana en 1993, vendue pour 6 millions de dollars en 2020.

C’est une page de l’histoire du rock qui s’écrit une nouvelle fois sous le marteau des enchères. La légendaire « Black Strat » de David Gilmour, guitariste mythique de Pink Floyd, vient d’être vendue pour la somme vertigineuse de 14,55 millions de dollars, devenant ainsi la guitare la plus chère jamais vendue aux enchères.

Cette Fender Stratocaster noire, devenue au fil des décennies une véritable icône du rock, a atteint ce prix record lors de la vente « The Jim Irsay Collection: Icons Of Popular Culture », organisée le jeudi 12 mars chez Christie's à New York. Le résultat dépasse largement les estimations initiales, qui oscillaient entre 2 et 4 millions de dollars.

Avec ce montant, la guitare pulvérise le précédent record mondial détenu depuis 2020 par l’acoustique utilisée par Kurt Cobain lors du MTV Unplugged de Nirvana en 1993, vendue pour 6 millions de dollars.

Mais si la Black Strat atteint aujourd’hui de tels sommets, c’est surtout parce qu’elle a été l’arme sonore de certains des albums les plus influents de l’histoire du rock. C’est avec cette guitare que David Gilmour a enregistré des classiques intemporels de Pink Floyd comme The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) ou encore The Wall (1979).

Plus qu’un simple instrument, la Black Strat est à l’origine de moments de grâce absolue dans l’histoire de la musique. C’est elle qui a donné naissance au solo légendaire de “Comfortably Numb”, régulièrement cité parmi les plus grands solos de guitare de tous les temps, et qui a accompagné la création de morceaux immortels comme “Shine On You Crazy Diamond”.

L’instrument faisait partie de la prestigieuse collection de Jim Irsay, mélomane passionné, philanthrope et propriétaire de l’équipe de football américain des Indianapolis Colts. L’homme l’avait déjà acquise directement auprès de David Gilmour lors d’une première vente aux enchères organisée par Christie’s en 2019, établissant alors un premier record mondial pour une guitare.

Une partie des recettes de cette nouvelle vente sera reversée aux œuvres caritatives soutenues par Jim Irsay tout au long de sa vie.

Lorsqu’il avait décidé de se séparer de 120 guitares historiques en 2019, David Gilmour avait expliqué sa décision avec une grande émotion :

« Ces guitares m'ont tellement apporté. Elles ont été mes amies, elles m'ont offert tant de musique. Je pense qu'il est temps de m'en séparer, pour qu'elles puissent servir à quelqu'un d'autre. J'ai eu ma part de temps avec elles. Et bien sûr, l'argent récolté contribuera énormément au bien commun : c'est mon intention. »

À l’époque, les bénéfices de la vente avaient notamment été reversés à des organisations engagées dans la lutte contre le changement climatique.

Aujourd’hui, la Black Strat ne se contente plus d’être une guitare mythique : elle est devenue le symbole absolu de l’histoire du rock… et la guitare la plus chère du monde.