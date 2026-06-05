5 juin 2010 : Quand la BBC annonçait Led Zeppelin comme le meilleur groupe de rock de tous les temps !

Le 5 juin 2010, la BBC marque l’histoire de la musique avec une émission spéciale qui va immédiatement faire débat dans le monde entier. Ce jour-là, le verdict tombe : Led Zeppelin est officiellement sacré meilleur groupe de rock de tous les temps, devant des monstres sacrés comme The Beatles et Queen.

Une annonce qui ne laisse personne indifférent et qui relance, une fois de plus, le débat éternel sur le plus grand groupe de l’histoire du rock.

Un classement qui bouscule les légendes

Dans cette émission, la BBC ne se contente pas de classer les groupes : elle dresse aussi des palmarès individuels pour les meilleurs chanteurs, guitaristes et batteurs de tous les temps.

Sans grande surprise, les membres de Led Zeppelin occupent une place centrale dans ces distinctions, confirmant leur influence immense sur plusieurs générations de musiciens.

Jimmy Page, Robert Plant et John Bonham au sommet

Le trio mythique du groupe est largement mis à l’honneur :

Jimmy Page , salué pour son jeu de guitare innovant et ses riffs devenus cultes

, salué pour son jeu de guitare innovant et ses riffs devenus cultes Robert Plant , dont la voix puissante et unique a redéfini les standards du rock

, dont la voix puissante et unique a redéfini les standards du rock John Bonham, considéré comme l’un des batteurs les plus influents de l’histoire

Chaque membre incarne à lui seul une facette essentielle du son Zeppelin, entre blues, puissance brute et expérimentation sonore.

John Bonham sacré meilleur batteur de l’histoire

Le moment le plus marquant reste sans doute la consécration de John Bonham comme meilleur batteur de tous les temps.

Il devance deux autres géants absolus :

Un classement qui confirme le statut quasi mythologique de Bonham, dont le jeu explosif et organique continue d’influencer des générations entières de batteurs.

Une consécration… mais aussi un débat sans fin

Si la victoire de Led Zeppelin impressionne, elle ne fait pas l’unanimité. Beaucoup de fans continuent de défendre les Beatles, Queen ou encore les Rolling Stones comme prétendants légitimes au titre suprême.

Mais au-delà des polémiques, ce classement de la BBC met surtout en lumière une réalité difficile à contester : l’impact colossal de Led Zeppelin sur l’histoire du rock moderne.

Un héritage toujours intact

Plus de quarante ans après la fin du groupe, l’influence de Led Zeppelin reste omniprésente. Leur mélange de blues, de hard rock et d’expérimentation continue de nourrir des artistes dans le monde entier.

Ce 5 juin 2010 reste donc une date symbolique : celle où la BBC a officiellement consacré une légende déjà gravée dans le marbre du rock.