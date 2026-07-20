Jennifer Finch (L7) décède à l'âge de 59 ans des suites de son cancer

Par Rémi N

Jennifer Linch, figure emblématique du grunge et du riot grrrl, et cofondatrice du groupe L7, nous a quittés à l'âge de 59 ans, emportée par un cancer du cerveau.

C'est avec une grande tristesse qu'on a appris, ce matin, le décès de la chanteuse et bassiste des L7, Jennifer Finch, à l'âge de 59 ans. L'artiste est morte des suites de son cancer du cerveau, et son décès a été annoncé lors de la journée du dimanche 19 juillet par les membres du groupe :

C'est avec le cœur lourd que notre camarade bien aimée, complice et collègue Jennifer Finch nous a quittés aujourd'hui. Elle a mené un combat long et féroce contre son cancer du cerveau, et était aimée à travers le monde entier par des fans, des pairs musicaux et évidemment, par de nombreux fans. On t'aime, Jenifer.

Dans un second communiqué, le groupe L7 a loué la mémoire de celle qui était une véritable artiste originale, pleine d'humour, créative, vivant selon ses propres règles, en affirmant que son départ était une perte immense pour le groupe, mais aussi pour le rock et la musique grunge en général.

Jennifer Finch était en effet une véritable pionnière du rock alternatif féminin, aux revendications féministes portées fièrement, mais toujours avec beaucoup d'humour et de provocation. Elle a posé les premières pierres de ce qu'on a appelé, plus tard, le mouvement Riot Grrrl, une branche du punk et du rock alternatif dans laquelle les artistes mettaient en avant leur féminité et leurs idées féministes. Elle n'était pas la seule, beaucoup d'autres artistes féminines ont émergé à la même période, mais Jennifer Finch aura laissé son empreinte dans le mouvement.

Au sein du groupe L7, elle aura participé à 7 albums, malgré le fait qu'elle aura quitté les L7 entre 1996 et 2014. Lors de son retour, elle aura réussi à donner une nouvelle énergie au "girls band", avant de s'éloigner de la musique, pour se battre contre son cancer du cerveau. L'album le plus marquant auquel Jennifer Finch aura largement participé, est probablement "Bricks Are Heavy", sorti en 1992.

On adresse évidemment toutes nos condoléances à ses consœurs du groupe, à ses fans, à ses proches et toutes les personnes l'ayant connue.