Par Rémi N

La totalité de la tournée européenne de Ryan Adams est annulée, lui qui devait notamment donner plusieurs concerts en Italie, mais également à Paris, en octobre 2026.

Il est un des auteurs-compositeurs les plus doués de sa génération, et les plus en vue dans l'industrie rock actuelle : Ryan Adams a seulement 51 ans, et déjà une vingtaine d'albums solo au compteur dans sa discographie, dont certains ont connu d'énormes succès. Un succès qu'il comptait confirmer en cette année 2026, avec une tournée européenne qui devait le faire traverser plusieurs pays de notre continent, et notamment la France. Malheureusement, l'intégralité de sa tournée européenne vient d'être annulée, y compris sa date à Paris, à La Cigale, prévue pour le 26 octobre prochain.

C'est via l'antenne italienne de Virgin que l'information nous est parvenue : Ryan Adams annule donc la totalité de sa tournée européenne, et aucun motif n'a été apporté pour le moment. Il ne reste que la déclaration officielle, faite par son tourneur italien :

En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, la prochaine tournée européenne de Ryan Adams est annulée. Nous nous excusons auprès de tous ceux ayant acheté leur billet, qui étaient très excités par ces concerts. Ryan va bien, et travaille dur pour terminer sa nouvelle trilogie d'albums. De nouveaux morceaux arrivent bientôt.

La bonne nouvelle, c'est donc que Ryan Adams va bien, et qu'il devrait bientôt être de retour avec de nouveaux morceaux, et même un nouvel album si on en croit le communiqué. La mauvaise, c'est donc que tous ses fans européens devront encore patienter avant de le voir en live. Avec "Soul" et "Hertbreaker", ses deux premiers albums solo, le musicien avait réussi à s'installer dans le cœur des fans du monde entier, avant de se lancer dans une aventure de groupe en fondant The Cardinals, dont il reste aujourd'hui le chanteur officiel. On lui souhaite de remettre de l'ordre dans ses affaires rapidement, car l'auteur/compositeur de country rock fait clairement partie des artistes les plus en vue de la mouvance.