Dave Grohl (Foo Fighters) rejoint Sepultura sur scène pour leur dernier concert aux États-Unis !

À Los Angeles, Dave Grohl a surpris le public en montant sur scène avec Sepultura pour leur ultime concert américain, marquant un moment fort de la tournée d’adieux du groupe brésilien.

Dave Grohl a créé la surprise le 29 mai dernier à Los Angeles en rejoignant Sepultura sur scène. Le leader des Foo Fighters a participé à une performance exceptionnelle du morceau instrumental "Kaiowas", aux côtés du chanteur Derrick Green, dans une jam session intense. Un moment fort, à la fois spontané et chargé d’émotion, pour ce dernier passage du groupe brésilien sur le sol américain.

Cette apparition n’est pas anodine : Dave Grohl a toujours revendiqué son admiration pour Sepultura, allant jusqu’à inviter Max Cavalera à participer à son projet metal "Probot". Cette complicité de longue date a donné encore plus de poids à cette performance unique, saluée par les fans présents comme un véritable hommage à l’influence du groupe dans l’histoire du metal.

Sepultura, pionnier du thrash metal brésilien, entame en effet sa tournée d’adieux. Après la sortie de l’EP "The Cloud of Unknowing" en avril, le groupe prévoit son dernier concert le 7 novembre à São Paulo. Avant cela, ils feront leurs adieux aux scènes européennes cet été, avec notamment une date attendue le 20 juin au Graspop Metal Meeting en Belgique. Une page majeure de l’histoire du metal est en train de se tourner.