L'histoire incroyable de "Purple Rain" : Prince l'a enregistrée en une seule prise... en plein concert !

Par Yohan G

Album culte, film mythique et chanson intemporelle, "Purple Rain" a marqué les années 1980. Mais peu de fans savent que son enregistrement s'est déroulé en direct, devant un public qui n'en savait rien.

En 1984, Prince signe son chef-d'œuvre avec "Purple Rain", à la fois un album, une chanson et un film mêlant rock, funk et électro-pop. Inspiré de sa propre vie, le long-métrage raconte l'ascension de The Kid, un jeune musicien de Minneapolis, et s'impose rapidement comme l'une des œuvres les plus marquantes des années 1980.

Le projet, lancé dès 1982, est d'abord autofinancé par Prince avec le réalisateur Albert Magnoli, faute de studio prêt à le soutenir. À sa sortie en juillet 1984, "Purple Rain" devient un immense succès. La bande originale s'écoule à plus de 25 millions d'exemplaires et permet à Prince de remporter l'Oscar de la meilleure musique de film.

La bande originale enregistrée en concert !

Mais l'histoire de la chanson "Purple Rain" est encore plus étonnante. Le 3 août 1983, Prince & The Revolution donnent un concert caritatif au First Avenue Club de Minneapolis, la salle où le musicien a fait ses débuts. Sans que le public ne le sache, toute la prestation est enregistrée. Ce soir-là, Prince interprète pour la première fois "Purple Rain", ainsi que "I Would Die 4 U" et "Baby I'm a Star", tout en présentant sa nouvelle guitariste Wendy Melvoin.

Chargé de la captation, l'ingénieur du son David Rivkin fait venir un studio mobile depuis New York, Minneapolis n'en possédant pas à l'époque :

"Je ne savais pas ce que j'allais enregistrer. Je pensais qu'il s'agissait simplement d'un album. Je n'aurais jamais imaginé que Prince était en train de réaliser en direct la bande originale de son film."

En postproduction, Prince ajoutera uniquement quelques lignes de basse et réduira la durée du morceau, passant d'environ quatorze à neuf minutes. Tout le reste, y compris le célèbre solo de guitare final qui a marqué l'histoire du rock, provient de cette première prise enregistrée en public.