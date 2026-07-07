U2 : son nouveau single « Streets of Dreams » sort aujourd'hui !

Le moment tant attendu est enfin arrivé pour les fans de U2 ! Le groupe irlandais dévoile aujourd’hui son nouveau single « Streets of Dreams », un titre qui marque le retour du quatuor sur le devant de la scène et qui ouvre une nouvelle page de son immense carrière.

Le moment tant attendu est enfin arrivé pour les fans de U2 ! Le groupe irlandais dévoile aujourd’hui son nouveau single « Streets of Dreams », un titre qui marque le retour du quatuor sur le devant de la scène et qui ouvre une nouvelle page de son immense carrière.

Après plusieurs années consacrées à des projets autour de son catalogue et à des performances exceptionnelles, Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr. présentent un morceau inédit qui pourrait annoncer l’arrivée d’un nouvel album studio.

Un retour très attendu pour U2

Disponible aujourd’hui à 18 heures, « Streets of Dreams » est présenté comme le premier aperçu de la nouvelle direction musicale prise par U2. Ce single intervient près de dix ans après la sortie de « Songs of Experience », le dernier album studio du groupe publié en 2017.

Depuis ses débuts dans les années 1970, le groupe de Dublin n’a cessé de se réinventer, passant du post-punk de ses premières années aux sonorités plus ambitieuses qui ont fait sa renommée mondiale avec des albums comme « The Joshua Tree », « Achtung Baby » ou encore « All That You Can’t Leave Behind ».

Avec ce nouveau titre, U2 semble vouloir retrouver l’énergie et l’émotion qui ont marqué plusieurs générations de fans.

Un clip tourné au cœur de Mexico

Pour accompagner la sortie de « Streets of Dreams », le groupe a choisi un décor particulièrement symbolique : les rues de Mexico. U2 y a tourné le clip du morceau dans une ambiance spectaculaire, entouré de nombreux fans venus assister à cet événement unique.

Le groupe est notamment apparu sur le toit d’un bus décoré par l’artiste mexicain Chavis Mármol, transformant ce tournage en véritable performance publique. Une manière pour Bono et ses partenaires de renouer directement avec leur public.

Un morceau aux influences universelles

À travers « Streets of Dreams », U2 explore des thèmes chers au groupe depuis ses débuts : l’espoir, la liberté et la quête d’un monde meilleur. Le morceau mélange des paroles en anglais et en espagnol, renforçant son dimension internationale et son message d’unité.

Cette nouvelle chanson pourrait donc donner le ton du prochain chapitre de la carrière de U2, alors que le groupe prépare son futur album, attendu potentiellement pour 2026.

Après plus de 45 ans de carrière, U2 prouve une nouvelle fois qu’il n’a rien perdu de son ambition. Avec « Streets of Dreams », le groupe semble prêt à écrire une nouvelle histoire… toujours guidé par ses rêves de musique et de liberté.