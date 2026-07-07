Megadeth : Dave Mustaine dévoile ses guitaristes préférés, "Si je devais réunir des guitaristes pour mon 'dernier repas', ce seraient eux"

Figure incontournable du thrash metal, Dave Mustaine n’a jamais caché son admiration pour les grands guitaristes qui ont marqué l’histoire du rock et du metal.

Figure incontournable du thrash metal, Dave Mustaine n’a jamais caché son admiration pour les grands guitaristes qui ont marqué l’histoire du rock et du metal. Le leader de Megadeth a récemment dévoilé les musiciens qui occupent une place particulière dans son panthéon personnel, refusant toutefois de désigner un seul et unique favori.

Interrogé par YSOLIFE sur son guitariste préféré de tous les temps, le musicien américain a expliqué qu’il était impossible pour lui de choisir un seul nom. Selon lui, chaque légende possède une qualité qui la rend unique et influente.

« Pour les superpositions de guitares et le son, je dirais Jimmy Page. Pour le choix des notes, David Gilmour. Et pour être metal avant même qu’il n’y ait vraiment des guitaristes metal, Ritchie Blackmore. »

Le guitariste de Led Zeppelin, Jimmy Page, est ainsi salué pour son travail sur les textures sonores et ses arrangements complexes, tandis que David Gilmour, membre de Pink Floyd, est reconnu pour son approche mélodique et sa capacité à choisir chaque note avec précision. Quant à Ritchie Blackmore, ancien membre de Deep Purple et Rainbow, il représente pour Mustaine l’un des véritables précurseurs du heavy metal, avant même que le genre ne soit clairement défini.

Angus Young et Michael Schenker parmi ses héros absolus

La liste de Dave Mustaine ne s’arrête pas là. Le fondateur de Megadeth cite également Angus Young d’AC/DC et Michael Schenker de UFO parmi les guitaristes qui ont profondément marqué son parcours.

Pour lui, ces cinq musiciens représentent une sélection idéale de talents, d’influences et de styles différents.

« Si je devais réunir des guitaristes pour mon “dernier repas”, ce seraient eux. »

Une déclaration qui illustre le respect immense que porte Mustaine aux générations de guitaristes qui l’ont précédé. Avant de devenir lui-même une référence mondiale du metal, le musicien s’est nourri de ces différentes approches de l’instrument, mélangeant technique, mélodie et puissance pour construire l’identité sonore de Megadeth.

Dave Mustaine revient sur l’héritage de Yngwie Malmsteen

Au cours de l’entretien, Dave Mustaine a également évoqué l’impact considérable de Yngwie Malmsteen sur l’évolution du jeu de guitare dans le rock et le metal. Selon lui, l’arrivée du virtuose suédois a changé la manière dont les guitaristes étaient perçus.

« Avant Yngwie, quand un grand guitariste arrivait, on le reconnaissait immédiatement. Depuis, la guitare ultra-rapide est devenue une référence, et beaucoup se sont engagés dans cette voie. »

Pour Mustaine, la vitesse et la démonstration technique ont pris une place importante dans le monde de la guitare après l’émergence de Malmsteen, parfois au détriment d’une identité sonore plus personnelle. Le musicien rappelle ainsi que les plus grands guitaristes de l’histoire ne sont pas seulement reconnus pour leur virtuosité, mais surtout pour leur capacité à développer un style immédiatement identifiable.

Avec ces confidences, Dave Mustaine rend hommage aux artistes qui ont façonné sa vision de la guitare et rappelle que derrière chaque grand musicien se cachent des influences majeures. Des pionniers du rock, du hard rock et du metal qui continuent encore aujourd’hui d’inspirer de nouvelles générations de guitaristes.